Pemex ignora solucionar derrame en La Primavera

A pesar de las denuncias por los daños ambientales, Petróleos Mexicanos (Pemex) ignora resolver la contaminación en el río Caliente, en la zona del balneario “Los Chorros”, ubicado en el bosque de La Primavera. El problema se exhibió con un derrame de combustible en octubre pasado, tras detectarse una toma clandestina, pero hay antecedentes desde hace años en este punto.

Aunque las autoridades pusieron un inflable para contener el derrame en el cauce, la encargada de la zona turística responde que se sienten abandonados. Y los paseantes mejor se retiran, ante el olor insoportable.

“La afectación fuerte está desde el año 2019, la gente empezó a detectar la contaminación y nos decía que apestaba mucho. Salen del río con la piel aceitosa, les pica el agua… les quema. De plano nos dimos cuenta cuando brotó cerca de la cascada y la mancha era evidente. Empezaron a pudrirse los árboles y en las tormentas se cayeron porque no tenían de dónde agarrarse. Sólo han venido a tomar fotografías y para llevarse muestras, pero no han resuelto nada”, indica la responsable del área, quien prefiere no dar su nombre.

Ayer, el gobernador de Jalisco señaló que Pemex está actuando de una manera negligente ante el derrame del hidrocarburo.

Se solicitó entrevista al área de Comunicación Corporativa del ducto Salamanca-Guadalajara de Pemex. Contestó que hoy ofrecerá una respuesta sobre el tema.