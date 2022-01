Bosque La Primavera: Denuncian daño ambiental en la zona

El Bosque La Primavera tiene nuevas amenazas: contaminación del río y explotación a unos metros del Área Natural Protegida (ANP), denunció Jaime Copado, poblador del Ejido La Primavera.

Compartió que el río Las Tortugas, que pasa por un lado de La Venta del Astillero, a 200 metros del ANP, y cae al balneario del mismo nombre, es contaminado por una empresa que se encuentra a la orilla de La Venta.

“Contamina con muchos químicos y como que no tienen planta de tratamiento. Se nota porque de 9:30 a 10:00 p.m. es una peste terrible de aguas negras, aunado a lo que el pueblo también le echa de drenaje, por ejemplo”, dijo.

Señaló que cerca del balneario hay una planta de tratamiento que o no funciona o no es suficiente porque el agua del río es cada vez peor.

Por otro lado, denunció que desde los últimos meses del año pasado un terreno a escasos metros del ANP está siendo explotado por un particular.

@ZapopanGob @AnilloPrimavera @PROFEPA_Mx @EnriqueAlfaroR @HectorXkamylla La destrucción y explotación de esta area de amortiguamiento del bosque La Primavera y que esta frente al poblado de mismo nombre no para y nadie hace nada. Anexo mas fotos https://t.co/QQrL1aeaOR pic.twitter.com/ENLMr11pxl — jaime copado (@jaimecopado) January 6, 2022

Tractores y camiones entran desde las ocho de la mañana y el área, que solía ser verde, ahora es tierra: “hay tractores moviendo tierra y góndolas sacando gran cantidades de tierra".

Afirmó que no tiene permiso de explotación del terreno pues, además de que se encuentra en una área que según el plan parcial de Zapopan, ya que es tipo de suelo Áreas Silvestres (AS) y Espacio Verde Barrial (EV-B), no tiene permiso del municipio ni del Ejido.

“Hay un señor que ha ido a las oficinas del Ejido, que ha insistido en que le den el permiso pero no han querido. A la presidenta del Ejido le dijo que Zapopan le negó el permiso y le dijo que era directo con el ejido, que tampoco se lo dio. No puede haber explotación habitacional en el lugar porque, además de la contaminación auditiva, va a erosionar el suelo y las consecuencias se verán en tiempo de lluvias. El rumor es que quieren hacer casas”, destacó.

