"Pelean" por un lugar para votar en casilla especial del Metropolitano

Hasta las 10:00 de la mañana, más de mil 500 personas se encontraban formadas en el Parque Metropolitano en Zapopan para obtener un turno en alguna de las dos casillas especiales instaladas en este punto.

VIDEO | Primeros votantes en la Casilla Especial del @parquemetro_gdl Nos reporta la ciudadana @Noemisinacento que en un conteo había más de mil personas en la fila. Apenas comenzaron a votar después de las 9am. Algunos llegaron desde las 6am! #Elecciones2018 #AsíVoté pic.twitter.com/1uwMd8TQfN — Jonathan Lomelí (@Jnlomeli) 1 de julio de 2018

En la línea donde esperaban las personas de la tercera edad algunas señoras comenzaron a rezar, un grupo de jóvenes que esperaba en otra de las filas se reunió para ver juntos el partido entre Rusia y España. Los asistentes reportaron que el arranque de la jornada se dio pasadas las 09:00 de la mañana, a las 10:30 apenas había pasado el votante número 36.

Las filas iniciaban en las "torres rojas del parque" y al llegar a las "torres amarillas" daban la vuelta dos veces. En ellas varios de los ciudadanos reportaron a personas que se introducían sin respetar el turno de los demás, a pesar de que entre todos se organizaron para marcarse en las manos el número en que pasarían a votar.

"Nadie nos dice nada, necesitamos que alguien venga y nos diga si vamos a alcanzar a votar o no, si no, para buscar qué vamos a hacer porque sólo nos dijeron que nos formáramos pero vemos mucha gente y al parecer ya no vamos a alcanzar" dijo una mujer casi al final de la línea.

Lizeth Raigoza acudió a esta casilla luego de haber visitado la ubicada en el centro administrativo de Las Águilas, donde desde antes de las 10:00 horas ya se habían terminado las boletas; "Es muy triste que no pueda ejercer mi derecho. Sí debería haber más casillas, 750 son muy poquitas para todos los que venimos de fuera, yo ya no alcancé a votar y esto sí te desanima", agregó la joven.

OA