Una hora para votar

En una jornada electoral marcada por los retrasos en su inicio, María Godínez Ramírez, quien cumplirá en unos días 76 años, llegó 15 minutos antes de las 8 de la mañana a su casilla. Fue hasta una hora después cuando pudo emitir su voto. María ha votado nueve ocasiones por la presidencia de México: "Desde toda la vida. Desde que tenía 18 años", comentó.

“Cualquier partido que tenga buenas intenciones es bueno para el bien del país"

María llegó a la casilla de la sección 1349 del distrito federal 9. Con fe María comentó: "Me gustaría que no discutieran, que no pelearan. De todas maneras el que va a mandar es el Señor. Vamos a votar, pero el que va a mandar es Dios".

Su actitud positiva es independiente al resultado: "Es una cosa muy clara. Debemos de motivar a la gente y respetar a la gente. Cualquier partido que tenga buenas intenciones es bueno para el bien del país".

Ella llegó a votar a las 7.45. Fue la primera en la fila. Votó a las 9.10am.

En casillas cercanas a la que votó María Godínez Ramírez también se presentaron retrasos, como buen porcentaje de las casillas a nivel nacional. Las 1348 y 1364 (junto a sus casillas contiguas). La demora que tuvieron que soportar los votantes fue de entre media hora y una hora con quince minutos, aproximadamente.

A unas casas de una de las casillas (1349) y en frente de la misma se encontraban colgadas dos lonas de propaganda de Eduardo Almaguer (candidato a la presidencia municipal de Guadalajara). La publicidad se retiró alrededor de las 8:30 de la mañana.

