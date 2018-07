Ciudadanos se quedan sin votar por retraso en apertura de casillas

La puntualidad, cuando no es correspondida, causa enojo y en ocasiones frustración. Más si se trata de un día importante como lo son las elecciones del 2018 en México, mismas en las que el Instituto Nacional Electoral (INE) brilló por su informalidad en las primeras horas de la jornada.



Casi 40 minutos después siguen montando todo en la casilla ubicada en el COBAEJ de la colonia Basilio Vadillo, en Tonalá. Los funcionarios alegan que los dejaron "plantados" varios voluntarios y por ello la tardanza @informador #Elecciones2018 pic.twitter.com/G6yDnUpXXf — Diego Alejandro Reos (@medicentapatio) 1 de julio de 2018

Uno de los ciudadanos afectados por esta situación fue el señor Alejandro Reos Saldaña, quien acudió a la casilla correspondiente para emitir su voto y terminó por irse sin conseguir lo que buscaba, pues debido a la tardanza de los funcionarios tuvo que irse para para poder cumplir con sus otras obligaciones.



Él, un hombre de 59 años de edad, arribó a las 07:45 horas de este domingo a su casilla, la instalada en el plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) con sede en la colonia Basilio Vadillo, en el municipio de Tonalá.

Comienzan las quejas por la tardanza. Estamos en la casilla instalada en el COBAEJ de la colonia Basilio Vadillo, en Tonalá. La gente tiene que ir a desayunar y trabajar y ya van 20 minutos de retraso @informador #Elecciones2018 pic.twitter.com/RIr3JUnGeN — Diego Alejandro Reos (@medicentapatio) 1 de julio de 2018



"Yo llegué temprano y ahora me tengo que ir sin votar, ya no pude esperarlos más y dicen que todavía tardarán como media hora. Además hay mucha desinformación, yo era el primero en la fila y me movieron porque mi apellido comienza con 're', y ahora están recibiendo sólo apellidos con 'ri', aunque bueno, me parece absurdo que me hayan dicho esa explicación, no creo que tengan una casilla para cada sílaba. Ahora ya debo irme para poder llegar bien al trabajo", compartió el señor Alejandro, quien abandonó la casilla después de las 09:15 horas.

Así luce la fila de votantes en Avenida Chamizal, Colonia Prados del Nilo, sección 1515. Los ciudadanos están inconformes porque aún no se instala la casilla y no les han informado a qué hora quedará lista. #Elecciones2018 @informador pic.twitter.com/j4LDQqXfcN — Felipe Romero (@FelipeRomero_10) 1 de julio de 2018



Como justificación a su tardanza, los funcionarios de casilla explicaron al señor Alejandro Reos que los contratiempos se debieron al gran número de voluntarios que desertaron sin dar aviso alguno: "por falta de personal es que ahora estamos tardando", le dijeron, pero ahora él pasará el día sin la mancha de tinta en su pulgar y con la sensación de haber faltado a su deber cívico.

EDML