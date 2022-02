Paseo Alcalde: Pablo Lemus revisa que la zona sea un espacio incluyente

El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, realizó un recorrido junto con personas con discapacidad para diagnosticar y proponer mejoras en las condiciones actuales que presenta el Paseo Fray Antonio Alcalde. Las obras incluyen sustituir el adoquín del andador por una plataforma de acceso universal para que las personas en sillas de ruedas no se atoren en la superficie de rodamiento. El alcalde dio a conocer que dentro de estas obras, se encuentran remodelando ya el andador Pedro Moreno, el cual va desde el Palacio de Gobierno hasta la Calzada Independencia.

“Es para todas las personas y debe tener una lógica de accesibilidad universal de inclusión. Estamos remodelando ya con una plataforma de acceso universal el andador Pedro Moreno. Y claro, queremos escuchar a las personas que vienen con alguna discapacidad, cuáles son los obstáculos que ven y cuáles son las necesidades”, declaró.

Por su parte, la Directora de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad, Marcela Páramo Ortega, señaló que los principales pendientes en la zona son la amplitud en el número de rampas y acceso a edificios como el propio Palacio Municipal, lugar que también visitaron en el recorrido. Sustenta que este proyecto de inclusión donde también ampliarán el número de rampas, traerá beneficios para toda la ciudadanía tapatía.

“Una ciudad que es incluyente funciona para todos. Puedes pensar que una rampa nada más es para una silla de ruedas, pero no, también sirve a más personas, para una mamá que trae varios niños, que trae una carriola, un adulto mayor. Entonces, estas modificaciones que estamos solicitando van a beneficiar absolutamente a toda la ciudadanía”, aseguró.

Peticiones a Lemus

En el recorrido incluyente por el Paseo Fray Antonio Alcalde, usuarios manifestaron la necesidad de que en este espacio se pueda integrar a todos las personas con alguna discapacidad, en diferentes usos.

Teresa González, quien tiene 40 años vendiendo en su puesto de tacos ubicado en los Dos Templos, mencionó que al estar en silla de ruedas el acceso a esta área en ocasiones se le dificulta. Se acercó al alcalde para pedirle que con estas obras, se le reubique su establecimiento en un punto estratégico para que pueda llevar el sostén económico a su familia.

“Pido que me reubiquen en un lugar estratégico porque siempre he trabajado en los Dos Templos. Sin estar en un lugar donde se invada el polígono, pero que me permita trabajar porque soy mamá y papá de ocho hijos. Se me ha apoyado en este tiempo y creo que con estos trabajos nosotros vamos a estar más a gusto tanto para trasladarnos como para permanecer aquí”.

Ante esta petición, el alcalde le indicó levantar cinco propuestas de dónde podría reubicar su negocio.

