Partidos Políticos en Jalisco opacan actualización de padrón de militantes

Aunque cerró el plazo para que los partidos políticos concluyeran su actualización de padrón del militantes que ahora deberá ser validada por el Instituto Nacional Electoral (INE), a nivel estatal los institutos políticos con registro local no han detallado los resultados de sus actualizaciones.

Según la información disponible en su portal de transparencia, Movimiento Ciudadano (MC) reporta 22 mil 983 afiliados o militantes, entre los que no figura el gobernador Enrique Alfaro. A nivel nacional el partido naranja reportó 195 mil lo que representa una baja de casi 300 mil simpatizantes. En el caso del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco el listado no se encontró publicado en su página de internet.

Pese a su debacle en el pasado proceso electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendría un ligero aumento de afiliaciones. En agosto de 2019 durante su proceso interno, reportaron 311 mil 248 militantes cifra que se elevó a 313 mil 170, según el padrón disponible en su portal.

El Partido Acción Nacional (PAN) publica en su página de internet información sobre la actualización obligatoria del padrón ordenada por el INE, exponen que su registro concluyó el pasado 15 de diciembre. El documento no se pudo consultar pues al descargarlo se advierte que el archivo está dañado.

En el caso del Partido Verde Jalisco no se ubicó la actualización de su padrón. Del partido Encuentro Social, que obtuvo su registro como instituto político de carácter estatal, no se localizó ni su portal electrónico. Se solicitó entrevista con representantes de MC, Morena, PAN y PRI; pero no hubo respuesta.

