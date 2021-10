En rueda de prensa encabezada por el presidente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez, el partido político se manifestó en desacuerdo con la consulta sobre el pacto fiscal en Jalisco anunciada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Reiteró que es una simulación.

El presidente de Hagamos reclamó que el gobierno de estado haya utilizado la presencia de los actores sociales y políticos como los diputados de todos los partidos en su evento de explicación sobre la consulta, como si se tratara de un evento de apoyo a su propuesta.

“Al gobernador le falta congruencia, no tuvo respeto hacia los diputados, esto no es una postura en contra de la participación ciudadana, pero sí en contra el uso faccioso de los mecanismos de participación, sobre todo en contra del engaño, exigimos al gobernador y en particular al partido Movimiento Ciudadano que no se utilice políticamente este ejercicio para influir en la campaña de Tlaquepaque y sobre todo le exigimos a la autoridad electoral que tenga mucho atención y aclare cómo va a vigilar el próximo proceso de elecciones”.

La vicepresidenta del partido, Valeria Ávila, recalcó que no se debe de permitir que esta participación ciudadana se utilice para algo inviable que podría representar mucho más cosas para Jalisco, “Hagamos es un partido político local que, con el 6 por ciento de la votación, consolidó su registro, posee representación política en el Congreso del Estado de Jalisco, cuenta con 77 regidores y gobierna en cinco municipios. Somos una opción política que surge como respuesta al deterioro de los partidos políticos en México. Hagamos recoge lo mejor de los valores de la izquierda democrática. Queremos que se nos hable claro y que se nos diga que representa esta consulta del Pacto Fiscal", declaró.

Por su parte, la diputada Mara Robles señaló que el Gobierno de Jalisco usa “otros datos” distintos a los que aportan instituciones que poseen esta información como el INEGI o las calificadoras internacionales, pues aunque señala que Jalisco aporta el ocho por ciento del Producto Interno Bruto, en realidad el INEGI señala que sólo es el 6.58 por ciento.

“Lo que yo les quiero decir es que los datos que aporta el gobierno son imprecisos, y que en realidad Jalisco aporta menos de lo que dice el Gobierno del Estado y recibe más de lo que asegura; es decir, que la brecha es menor”, indicó la diputada.

El diputado Enrique Velázquez insistió que la pregunta que hace el gobernador es errónea, es maquillar las cosas y no hablar con la verdad; de igual manera, recalcó que este es un tema netamente del Congreso del Estado y no del Ejecutivo.

Tonatiuh Bravo, Regidor por Guadalajara, aseguró que “la amenaza de salirse del pacto fiscal no es más que un acto de simulación y faramalla, que supuestamente defiende los intereses de Jalisco cuando perfectamente sabemos que ese no es el camino”.

El regidor de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, aseveró que existe un total desconocimiento por parte del Ejecutivo para proceder hacia una distribución más equitativa: “El camino correcto es convocar una consensuar a una Convención Nacional Hacendaria, proponer una reforma constitucional a los poderes de la Unión para que pueda haber modificaciones que den una mayor equidad y justa distribución; proponer una propia reforma fiscal para los dos niveles de gobierno en el estado: el estatal y el municipal.” De manera conjunta, exigió además que el Gobernador presente cuáles son las propuestas que ha hecho llegar al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Finalmente el Secretario de Organización del partido, César Ruvalcaba, dijo que Hagamos propone trabajar en los consensos necesarios para una nueva Convención Nacional Fiscal y Hacendaria y una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se distribuya de manera más equitativa las fuentes tributarias.

