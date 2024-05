Pablo Lemus se reúne con mujeres, les propone apoyos

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, se reunió con 25 mil mujeres de los 125 municipios del Estado en la Expo Guadalajara.

El candidato emecista presentó sus propuestas en educación, salud, trabajo, desarrollo económico, vivienda y movilidad para las mujeres jaliscienses.

Lemus destacó el papel fundamental de las mujeres en su proyecto, señalando que el 58% del apoyo mostrado en los procesos electorales anteriores proviene de mujeres, lo cual demuestra su compromiso con sus necesidades y preocupaciones.

Entre los temas centrales abordados fue la educación, donde se comprometió a fortalecer este sistema en Jalisco, donde buscará remodelar preescolares, primarias y secundarias, así como implementar horarios escolares más flexibles para adaptarse a las necesidades de las familias.

“El internet gratuito va a llegar a todas las escuelas de Jalisco. El programa de mochilas, útiles, uniformes y calzado va continuar en mi Gobierno, pero se va mejorar, se va a entregar una tableta electrónica a cada niño de primaria y secundaria”, detalló el candidato de MC.

Lemus insistió en que fortalecerá la expansión del programa de “Estancias infantiles” en Jalisco, con la entrega de un vale para que los padres de familia puedan ingresar a sus hijos a la guardería de su preferencia, al igual que el regreso de las escuelas de tiempo completo.

“Hoy muchas mamás me dicen ‘los horarios de las escuelas no son acordes a mi trabajo, entran muy temprano los niños y los dejan salir muy temprano’. Estoy trabajando (para que) (...) los niños ya no entrarán tan temprano, saldrán más tarde, con sus alimentos, con sus tareas hechas para que la tarde se dediquen a jugar”, detalló Lemus.

En cuanto a economía, resaltó el papel de las emprendedoras y anunció apoyos para ellas.