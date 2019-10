Pablo Lemus rechaza dar habitabilidad para Villas Panamericanas

El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, aseguró que pese al acuerdo alcanzado entre desarrolladores y ambientalistas sobre los juicios de la Villa Panamericana no va a otorgar licencias de habitabilidad.

Inclusive el mandatario municipal aseguró que prefería caer en desacato y dejar el cargo antes de otorgar los permisos.

En entrevista Lemus Navarro cuestionó el acuerdo alcanzado entre los desarrolladores y ambientalistas de quienes dijo que les llegaron al precio.

“Resulta por demás sospecha la actitud ante estas dos asociaciones civiles supuestamente en defensa del medio ambiente y que tenían suspensiones desde hace muchos años para evitar la venta y comercialización de la Villa Panamericana, pero parece ser que les llegaron al precio, de la noche a la mañana se presentan desistimientos por parte del desarrollador que había dicho que estas organizaciones de estas personas le habían pedido muchos millones de pesos por quitar esta suspensiones”, dijo. “Nos quieren ver los huaraches”.

Pablo Lemus aseguró que antes de otorgar la habitabilidad, los desarrolladores deberán cumplir con una serie de requisitos como construir su línea de drenaje, conectar la red de agua al Siapa y otorgar 53 mil metros cuadrados adicionales de terreno como área de cesión al municipio.

“Estaríamos hablando de alrededor de 400 millones de pesos de inversiones adicionales, es decir el Ayuntamiento no está en posibilidad jurídica reglamentaria de otorgar la habitabilidad en materia de vivienda. Si el socio desarrollador quiere comprar la villa bajo su propio riesgo como marca la renovación del contrato antes del último de noviembre es su problema, pero que se sepa desde ahora porque no se cumplen los requisitos del plan parcial y de los reglamentos de Zapopan”, agregó.

No obstante Pablo Lemus admitió que el proceso se podría llevar a tribunales donde lo obligarían a otorgar las licencias de habitabilidad.

“Yo no sé sí se les alcance el tiempo de aquí a que yo me vaya, pero si les alcanzara al tiempo como para que me acusara de desacato, miren estoy acostumbrado a trabajar, toda mi vida lo he hecho, me regreso a la iniciativa privada a seguir generando, prefiero dejar mi puesto como presidente a otorgar ese ecocidio en prejuicio de la ciudad”, concluyó.

