Luego de haber iniciado el día degustando una birria en el municipio de Tepatitlán, este domingo Pablo Lemus dio inicio a su precampaña por la candidatura al gobierno de Jalisco en este municipio, acompañado de la militancia de Movimiento Ciudadano.

Dijo, eligió este Tepatitlán para remarcar que "hay que mantener la esencia y regresar a sus orígenes", pues este es el municipio que vio crecer a su familia, además de que aquí gobernó su abuelo como alcalde.

El munícipe de Guadalajara con licencia hizo un breve recuento sobre cómo inició su carrera política al contender por la alcaldía de Zapopan hace nueve años, hecho que dijo, le cambió la vida, y hoy le da la oportunidad de contender en busca de ser el gobernador de Jalisco en un proceso de unidad.

"Hoy vengo a presentarles a este gran equipo, un equipo grandísimo. Movimiento Ciudadano es esto, somos más que una institución política, una familia que nos interesa el bienestar de nuestra comunidad y que nos podemos poner de acuerdo".

Recordó que esta precampaña es dirigida solamente para las y los integrantes de Movimiento Ciudadano, por lo cual las autoridades electorales no permiten a las figuras políticas hablar sobre los proyectos a emprender en caso de llegar a ser electas, sin embargo, dijo, aprovechó el evento para reunirse con liderazgos del municipio para comenzar a conformar las propuestas enfocadas en Tepatitlán.

"Nosotros cuidamos los tiempos, respetamos la ley. Serán dos meses de precampañas, vamos a recorrer los 125 municipios de Jalisco, a estar apapachando a nuestra militancia, agradeciéndole el trabajo que han hecho, diciéndole y asegurándole que vamos juntos. Porque esto no es solamente un proyecto electoral, esa será solo una etapa, lo bueno, es que les estamos invitando a un proceso electoral, les estamos invitando a ser gobierno, a ser equipo, a ser parte de esta extraordinaria familia", dijo el municipio.

Entre los temas discutidos en las reuniones que sostuvo por la mañana en este municipio, dijo, las y los ciudadanos le refirieron necesitar más carreteras, obra pública, más policías estatales, entre otros puntos, puntos que dijo, considerará para emprender sus compromisos y propuestas una vez en campaña.

La precampaña, señaló, estará especialmente dirigida a los municipios del interior del Estado para presentarse con quien todavía no lo conozca y para seguir sumando liderazgos al movimiento, mientras que en la campaña se estará involucrando más a la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde "ya hay un trabajo avanzado".

Lemus dijo que espera llevar su recorrido dentro del municipio con tranquilidad y seguridad, pues señaló, "el que nada debe, nada teme".

"Nosotros estamos iniciando precampaña aquí en Tepa, y los de enfrente andas hechos bolas, no saben ni para dónde, no tienen todavía el anuncio ni del candidato. Pero luego, como nos tienen no miedo, nos tienen pavor, ahí se andan uniendo en unas dizque alianzas impresentables que distinguen lo peor de la política que ha habido en México. Los priístas de hace 70 años se juntaron ahora en Morena, y ahora resulta que los que decían ser el Futuro se convirtieron en el antepasado", dijo Lemus Navarro en el evento de arranque, llevado a cabo en el salón 'Ciprés' de Tepatitlán.

En el evento, Lemus Navarro se comprometió, como una palabra de honor y a voz del equipo de MC, a trabajar "hombro con hombro y mano con mano", para ganar el Gobierno de Jalisco.

"Me comprometo a que seré el gobernador más cercano, que haga más cosas y que esté siempre presente en la Región de los Altos de Jalisco y en Tepatitlán. Me comprometo públicamente a ser el gobernador más cercano, y de una vez por todas, y para que lo sepan, nuestros competidores nos van a hacer los mandados. Vamos a ganar el Gobierno de Jalisco, Movimiento Ciudadano refrendará su triunfo. Que viva Jalisco, que viva Tepa y que viva México, muchas gracias a todas y a todos ustedes. ¡Ánimo Jalisco!", finalizó Lemus Navarro.

En el evento de arranque el también ex alcalde Zapopan estuvo acompañado por algunos de los liderazgos del partido, como lo son, Salvador Zamora, María Elena Limón, Alberto Esquer, Gabriela Cárdenas, Manuel Romo, Mónica Magaña, Verónica Delgadillo y Gabriela Cárdenas, entre otras y otros.

MF