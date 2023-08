Alfaro rompe con MC; Dante contesta que el partido está por encima de temas personales

El gobernador de Jalisco rompió con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) y ayer acentuó su falta de claridad.

“No tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral... que ellos tomen sus decisiones”, dijo.

El mandatario estatal agregó que MC corre el riesgo de aislarse y tomar decisiones basadas en información poco creíble.

“Lo único que están generando es que este proyecto no tenga un rumbo claro y no quiero ser parte de eso. Respeto mucho a Dante (Delgado), pero las decisiones que está tomando no van a tener acompañamiento”.

Tras el mensaje del gobernador, el dirigente de MC, Dante Delgado, le contestó: “Lo que tengo claro es que Movimiento Ciudadano está por encima de decisiones personales... esto nos va a poner a prueba a todas y todos”.

En sus redes sociales, el veracruzano se mostró sorprendido por las declaraciones del gobernador de Jalisco: “El único desacuerdo que hemos tenido fue en el tema de la Universidad de Guadalajara, no fui partidario de descalificar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no sé si eso generó alguna circunstancia especial, pero ese es el único punto de divergencia que ha existido.