Congreso de Jalisco consultará el uso de scooters

Realizarán mesa de diálogo para implementar reglas en su incorporación a la movilidad de la ciudad

Por: El Informador

Entre otras cosas, se busca que sólo los patines con velocidad inferior a 25 km/h puedan circular por ciclovías. EL INFORMADOR/Archivo

El Congreso de Jalisco llevó a cabo una mesa de diálogo en materia de vehículos de movilidad personal y no motorizada en la que se retomó el análisis de regulación de scooters o patines eléctricos.

La diputada presidenta de la Comisión de Movilidad, Alejandra Giadans, recordó que la principal propuesta es que haya más obligaciones para estos usuarios. “Van a adquirir más derechos y obligaciones los usuarios de los scooters. Nuestra principal y primordial ocupación es que haya mayor seguridad vial, es decir, que los scooters que van a menos de 25 kilómetros por hora puedan ir por la ciclovía, y los scooters que vayan a más de 25 kilómetros por hora, se haga como lo marca la ley general, que no son considerados propiamente scooters, sino vehículos motorizados”.

Se recordó que no se busca desincentivar su uso, aunque sí establecen medidas como el que no circulen en sentido contrario, uso de celular al conducir o transportar a más de una persona.

Las nuevas adecuaciones buscan ser puestas en marcha desde enero de 2026 y habría un periodo de adaptación para las autoridades y la armonización con los reglamentos municipales.
 

