PAN Jalisco elige a Consejeros Estatales y Nacionales en su Asamblea

Este mediodía se llevó a cabo la XXXIV Asamblea del Partido Acción Nacional (PAN) Jalisco en las instalaciones del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) en avenida Alcalde en donde cerca de mil 300 panistas votaron por sus 13 miembros que formarán el Consejo Nacional y 100 personas serán elegidas para el Consejo Estatal.

Diana González Martínez, Presidenta del PAN en Jalisco destacó que las elecciones internas fueron en paz.

"Podemos presumir que fuimos todos en unidad en la renovación de los Comités, es decir que los diferentes liderazgos en cada municipio fueron en acuerdo integraron una planilla y fue la que se votó, hubo competencia en pocos municipios que así lo decidieron y que fue todo en absoluta armonía y tranquilidad, de hecho las propuestas para el Consejo Nacional se hicieron a mano alzada, los trece candidatos fueron los que se registraron, hubo otros tres que decidieron dejar la elección, para el Consejo Estatal se van a elegir a 100 y tenemos 106 propuestas, esto también en paz", comentó.

La panista destacó que la elección de los Comités Nacionales y Estatales sirven para comenzar con la planeación de cara a los sufragios del 2024.

"Lo más importante es la entrada de nuestro proceso, de ponernos a trabajar, de adentro hacia afuera y decirles, hemos estado haciendo nuestra labor desde el Comité Estatal de posicionar a Jalisco porqué somos el tercer estado más importante en padrón electoral, entonces Jalisco siempre toma un papel importante en las elecciones presidenciales que son las del 2024", dijo.

La joven política señaló que es tiempo de que el Partido Acción Nacional vuelva a tener esa fuerza en la entidad y a nivel nacional.

"Después de Estado de México y Ciudad de México, Jalisco es el padrón electoral más grande y fuerte, estamos muy animados, sabemos que Jalisco tiene una tradición panista, un corazón azul oculto en los jaliscienses, hemos estado platicando con empresarios, sociedad civil y ciudadanos, dicen que le pasó al PAN recupérense levántense y dieron buenos gobiernos, la gente se los reconoce y observaron como gobernamos, nosotros profesionalizamos a servidores públicos, aquí estamos totalmente capacitados, con cursos, y que saben de política públicas, que hoy se sigue notando", señaló.

Por último Diana Gonzalez agradeció a diputadas y diputados federales y estatales por su trabajo en beneficio de Jalisco, a los alcaldes, regidoras y regidores así como a los dirigentes de los comités directivos municipales salientes y al Secretario General del PAN en Jalisco, Adenawer González Fierros.

A los nuevos integrantes del Consejo Estatal y Nacional del PAN en Jalisco, la presidenta estatal de este partido los convocó a trabajar con visión y vocación en beneficio de las y los jaliscienses.

González Martínez cumplió un año como presidenta del PAN en Jalisco, en 2024 ella culmina su mandato. Al evento no asistieron los ex gobernadores Alberto Cárdenas Jiménez, Emilio González Márquez y Francisco Ramírez Acuña, avisaron que tenía asuntos personales, destacó que sigue habiendo una buena relación y comunicación con los ex mandatarios.

