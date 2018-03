Organizaciones protestan contra el transporte público

Este domingo, en la Glorieta de los Niños Héroes, organizaciones sindicales y civiles protestaron contra el actual servicio de transporte público de Guadalajara y su paro de labores en exigencia de un aumento de la tarifa de siete a 10 pesos.

Principalmente, pidieron al gobierno garantizar un servicio de transporte digno mediante una institución pública regulada por los ciudadanos para vigilar su buen funcionamiento, y quitar concesiones a quienes realizaron el paro si violaron la ley.

"Antes de cualquier aumento, se deben cumplir las normas que el propio gobierno está exigiendo, pero también queremos que se de publicidad a la auditoría que hicieron, quienes son los dueños y prestanombres que están en los permisos de subrogación y los que están ganando la Ruta-Empresa", declaró Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la Federación General de Trabajadores de Estados y Municipios (FGTEM).

Además del FGTEM, participaron en la protesta el sindicato de Sistecozome, Ayotzinapa Somos Todos en Jalisco, y el Centro Jalisciense del Adulto Mayor, que impulsa una iniciativa popular para ofrecer un servicio gratuito de transporte público a los adultos mayores, próxima a llevarse al Congreso del Estado.

El Informador / A. Gallegos

El líder sindical insistió en un modelo de transporte equilibrado entre subrogatarios y gobierno, sin embargo, el gobierno estatal debe garantizar el servicio con atención especial a mejorar las condiciones laborales de los choferes.

"Muchos no tienen seguridad social, no les dan tiempo ni para comer ni para descansar, es un sistema encubierto de explotación. Y el sistema Ruta-Empresa del gobierno del estado no es más que una simulación para darles las rutas a los prestanombres que están conectados con el poder".

Además, Peña Cortés exigió al gobierno estatal sustentar y transparentar las razones del cierre de Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome), y de los directores que la llevaron a su quiebra financiera.

"¿Con qué autoridad moral el gobierno del estado exige a los empresarios del transporte que cumplan con la norma, cuando ellos no la pudieron cumplir con Sistecozome ni en Servicios y Transportes?", se preguntó el secretario general del FGTEM.

Llaman a manifestarse contra transporte público y reforma energética

El vocero de Ayotzinapa Somos Todos en Jalisco, Armando Bañuelos, llamó a los ciudadanos a protestar contra el transporte público y la reforma energética, en una serie de manifestaciones y acciones que se llevarán a cabo entre los días 16 y 19 de marzo.

Las acciones de protestas consistirán en llamar a no utilizar el transporte público el día 16 de marzo, como respuesta al paro de labores realizado por los transportistas. Al día siguiente, se invita a liberar casetas en el estado.

El Informador / A. Gallegos

El 18 de marzo, fecha de conmemoración de la expropiación petrolera de 1938, se harán movilizaciones relacionadas con la reforma energética, y el día posterior se llamará a un boicot para no comprar gasolina, en protesta por el alto costo de los combustibles, informó Bañuelos.

LS