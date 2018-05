Operativo retira once unidades de la 626

El operativo que la Secretaría de Movilidad (Semov) implementó este miércoles para verificar que los concesionarios de la ruta 626 no aumentaran la tarifa de siete a nueve pesos, como lo habían anunciado, concluyó con el retiro al corralón de once unidades, mismas que fueron reemplazadas por camiones del Sitren y de Servicios y Transportes, informó Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Semov.

“A las seis de la mañana nos ubicamos en distintos puntos, nuestra prioridad era privilegiar la movilidad de la gente las primeras horas, dejamos que la ruta operara de la zona sur, El Fortín, Briseño hacia el centro para que la gente pudiera llegar a sus escuelas, trabajo y ya llegando aquí a las bases verificamos cuáles cobraron nueve pesos y aplicamos las sanciones”.

El operativo se instaló en el parque Revolución por ser el más conflictivo al estar ahí la base de la ruta y ser punto donde transbordan desde el tren ligero. Ahí se tenían las unidades sancionadas detenidas por elementos de la Policía Vial, listas para ser enviadas a los corralones del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS).

Flores indicó que sí hubo unidades respetaron la tarifa de siete pesos, las cuales continuaron con su operación. Las retiradas fueron suplidas con seis camiones de Siteur y diez de Servicios y Transportes. Además de las once, el martes se retiraron seis más por lo que suman 17.

Por su parte, los dueños de los camiones deberán iniciar con trámites, como pagos de sanciones, liberar, pagar grúas, corralón y demás para poder volver a operar. Pueden demorar hasta un mes.

Según el director, ante las actuales circunstancias los concesionarios sin sanciones optaron por mantener la tarifa. “Se acercaron con un servidor y refirieron que iban a reprogramar su situación, a cobrar siete pesos, nosotros los conminamos a eso”.

Los concesionarios habían obtenido un amparo mediante el cual pretendían avalar el aumento a las tarifas, pero el documento, según Flores, no amparaba dicha acción. En realidad el recurso buscaba proteger el acuerdo publicado el 13 de julio de 2017, que condicionaba el aumento a emigrar al modelo de ruta-empresa, lo cual no ha ocurrido.

“Nos mostraron lo que decía el amparo y nosotros les mostramos que ese amparo no protege lo que ellos están pretendiendo reclamar”.

Al darse cuenta de la situación, la representante de los concesionarios, Rosa Rivas Cortés, finalmente delegó el asunto a su abogado.

“Hay muchos detalles que deben aclararse, ruta-empresa no está en la ley, ellos dicen que sí pero no, las leyes van dirigidas hacia quiénes van los aumentos y es parejo. Es un asunto ahorita de abuso de autoridad. (...) Es una moneda de cambio para que yo le firme el prepago, para que yo le deje que me maneje todo el dinero, quieren ir y llevarse tajada grande”.

JA