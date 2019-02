Odiaban a los partidos políticos y ahora quieren convertirse en uno: Alfaro

“En 2018, surgieron nuevos adversarios que decían que odiaban a los partidos políticos y ahora quieren convertirse en uno”, expresó Enrique Alfaro, gobernador del Estado en la toma de protesta de Israel Medina como Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, sobre las elecciones donde ganó la candidatura.

Además, explicó que había un proyecto nacional que “parecía que nos iba a arrinconar y nos iba a vencer”, y agregó que “había muchas fuerzas queriendo descarrilarnos”, sin embargo, “lo que nos sacó adelante fue la buena voluntad y el empuje de la gente”, detalló.

Recientemente, miembros de la asociación Wikipolítica, como el ex diputado local y ex candidato independiente al Senado, Pedro Kumamoto, así como los ex candidatos independientes al congreso Susana Ochoa, Susana de la Rosa y Oswaldo Ramos, anunciaron sus intenciones de formar el partido político Futuro.

También, enfatizaron que nunca estuvieron en contra de ellos: “Estos partidos deshonestos y corruptos desde luego que no los queremos, pero creemos que debemos utilizar esta herramienta para poder construir un futuro alternativo”, dijo Kumamoto.

De acuerdo con una nota de este medio, sobre el nuevo gobierno, Susana Ochoa dijo: “El cambio del que hablaban en sus campañas se ha convertido en la incapacidad de ponerse de acuerdo con la sociedad en temas tan importantes como las fiscalías y el Instituto de las Mujeres”.

Por su parte, el mandatario señaló que la “refundación” va en serio, pues no se puede seguir con la misma constitución. “Debemos cambiar la forma en que una constitución se puede cambiar sin que sea una decisión de 38 diputados”, sino que la voz y diálogo con la gente genere un nuevo acuerdo social “para regir el futuro de Jalisco”.

NM