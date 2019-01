Observatorio pide más coordinación al Sistema Anticorrupción

Aunque durante su primer año de funcionamiento se logró completar la conformación del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), aún es necesaria mayor comunicación y coordinación entre sus integrantes; afirmaron representantes del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción.

Los activistas refirieron que el SAE tiene el reto de diseñar y aplicar planes de acción conjuntos que contemplen objetivos, estrategias y plazos que vinculen el trabajo de los siete engranajes principales del sistema. También plantearon mejorar los mecanismos para la comunicación y retroalimentación con la sociedad civil acerca de los trabajos.

"No es que cada uno jale para su lado, no es fácil integrar instituciones. Hay voluntad, pero hasta ahora como sociedad no hemos recibido un plan general que involucre a las siete instituciones, incluyendo al Comité de Participación Social. Tienen que articularse para generar un plan de acción", precisó la activista Cecilia Díaz Romo.

Otro reto es que este año tiene que entrar en funcionamiento la Plataforma Digital Anticorrupción que debe estar ligada al sistema nacional para subir las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, información sobre adquisición de bienes, servicios y obra pública.

El Observatorio exhortó al Congreso local aprobar una legislación para que la designación de funcionarios públicos se haga con base en criterios claros de evaluación, idoneidad, selección, permanencia y remoción. Solicitaron generar una reforma para impulsar el servicio civil de carrera. También pidieron a los diputados avalar ajustes al Código Penal para delimitar los delitos a los que debe dar seguimiento la Fiscalía Anticorrupción, para evitar que se le turnen carpetas de investigación relacionadas con casos de tortura. Adicionalmente plantearon la necesidad de reformas en materia de adquisiciones públicas y fortalecimiento de los órganos internos de control.

SABER MÁS

Conforman el Comité Coordinador del SAE el presidente del Comité de Participación Social, el titular de la Auditoría Superior del Estado, el fiscal anticorrupción, la titular de la Contraloría estatal, el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y la titular del Instituto Estatal de Transparencia.

LS