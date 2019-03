Obras de Línea 3 se concentran en túnel: SCT

Poco movimiento se puede ver actualmente en las obras de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero, acaso unos cuantos trabajadores en los dos extremos del túnel, en la glorieta de La Normal y en la Plaza de la Bandera, lo que hace presumir a los vecinos y comerciantes afectados que las labores están detenidas.

Esta situación se acentuó cuando se dio a conocer que faltaban alrededor de cuatro mil millones de pesos para concluir el proyecto que inició durante el anterior sexenio. El monto no se asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Sin embargo, el director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Manuel Eduardo Gómez Parra, aseguró que los trabajos no han parado.

“Toda la actividad está concentrada en la zona del túnel. Los dos viaductos están terminados y se trabaja solamente en detalles dentro de las estaciones”, dijo el funcionario federal.

Las acciones que se realizan en el túnel se concentran en las cinco estaciones ubicadas a lo largo de sus 5.3 kilómetros de extensión, que van desde La Normal hasta la calle Pérez Arce, en el Oriente de la Plaza de la Bandera.

Los empleados se apuran para finalizar la obra civil, de modo que en el transcurso de este mes se comience con la catenaria (el tendido de los cables eléctricos aéreos para alimentar de energía a los vagones) y luego se cristalice la obra electromecánica.

Estas medidas se ejecutan con el presupuesto etiquetado originalmente para este año. Mil millones de pesos que, se estima, se agotarán en las próximas semanas.

“Ya fuimos notificados de que vamos a tener la ampliación de tres mil 500 millones de pesos más, que es lo que se había presupuestado para terminar. (Esperamos que) el 20 de marzo o el día último ya podamos ejercer ese dinero”.

De estos recursos, 856 millones serán para terminar la obra civil y el resto, dos mil 644 millones, se destinará a la obra electromecánica y a las supervisiones.

Aunque no detalló el número de empleados actuales, Gómez Parra añadió que son nueve empresas las que laboran: dos en cada uno de los viaductos, dos más en el túnel, dos en el área de talleres y cocheras y otra compañía que se encarga del material rodante.

Los neoprenos sirven como amortiguadores y evitan las vibraciones entre columnas y trabes de la Línea 3. EL INFORMADOR/G. Gallo

Este mes inicia el cambio de neoprenos de la Línea 3

Luego de que se dio a conocer que los neoprenos de la Línea 3 del Tren Ligero fallaron, estos elementos comenzarán su proceso de reemplazo en el transcurso de este mes, afirmó Manuel Eduardo Gómez Parra, director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El pasado 19 de noviembre, el entonces gobernador electo, Enrique Alfaro, publicó en sus redes sociales cinco preguntas a Enrique Peña Nieto, todavía Presidente de México. En la primera lo cuestionó sobre los desperfectos en los neoprenos.

“¿Está enterado, señor Presidente, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le notificó a las empresas constructoras de la Línea 3 del Tren Eléctrico que los neoprenos instalados (que sirven como amortiguadores que evitan las vibraciones entre columnas y trabes) fallaron y tendrán que ser reemplazados por unos nuevos?”, dijo a través de Twitter.

“El asunto es que, efectivamente, hubo un aspecto de mala calidad de fabricación de esos neoprenos y desde los primeros meses que se instalaron se empezó a observar un envejecimiento acelerado”, reconoció el director.

Cuando se detectó la falla se ordenó un estudio de los materiales y encontraron que los procesos de fabricación incumplían por completo las pruebas de calidad requeridas en el proyecto.

En sus cuestionamientos, Alfaro también preguntó a cuánto ascendería el monto de la reparación y si habría algún riesgo para los usuarios.

En cuanto al costo, Gómez Parra recordó que no se erogarán recursos adicionales, pues se ordenó a los constructores contratados para el suministro y colocación de los neoprenos la reposición de los mismos.

Pero antes de autorizar una nueva fabricación, la SCT realizó una investigación de mercado entre los proveedores en México, Estados Unidos y Europa para conocer los más confiables y establecer un sistema de pruebas mucho más estricto que el que se puso en marcha anteriormente.

Con relación a posibles riesgos para los usuarios, una vez que comience a operar, descartó que existan.

“Definitivamente no, los neoprenos son un elemento de desgaste, están concebidos para ese fin. Son elementos que no duran toda la vida, que a los cinco o 10 años de trabajo deben ser reemplazados”.

Arranque de L3, en enero de 2020: SCT

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su rueda de prensa matutina del 28 de febrero pasado que la Línea 3 del Tren Ligero quedaría terminada en diciembre, se espera que comience a operar hasta enero de 2020, expuso Gómez Parra.

“No creo que en diciembre tengamos manera de echarla a andar con usuarios, pero sí en enero, es decir, nosotros tenemos un proceso de construcción en el que estimamos terminar todos los procesos de la obra entre agosto y septiembre, y más o menos a partir de junio vamos a empezar con las pruebas de los equipos”, dijo el director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT.

En conjunto, el proyecto presenta un avance de 96%. La obra civil y el túnel registran 99% y lo que falta para completar es la obra electromecánica, de señalización y telecomunicaciones.

El equipo de señalización y telecomunicaciones, explicó, permitirá la localización en todo momento de los trenes y habilitará su funcionamiento automático sin necesidad de conductores.

Cuando esté concluida la obra civil y electromecánica, requerirán al menos seis meses para afinar detalles y para pruebas. Debe ser un procedimiento riguroso para lograr que el sistema obtenga la certificación. Precisó que a la fecha ya no hay adeudos o pagos pendientes.

Adelantó que está por nombrarse a un representante permanente de la SCT en la Entidad, quien estará al frente de las obras.

TELÓN DE FONDO

Ya se ven los estragos

El pasado 24 de febrero, este medio publicó que el abandono en el que se encuentra la Línea 3 del Tren Ligero desde que inició el año comenzó a generar estragos adicionales en los pilares y algunas de sus estaciones.

Tras un recorrido por las 18 estaciones de ese sistema de transporte, que lleva en construcción desde 2014, los hallazgos fueron notables. En la estación Ávila Camacho, por ejemplo, hay un vidrio roto, un recubrimiento y un muro dañados, sin contar que también está grafiteada.

La estación Plaza Patria presenta un cristal cuarteado, mismo caso que en la terminal Basílica, en donde se localizó un vidrio completamente fracturado de lo que sería el elevador. Además, en un ingreso a la estación Mercado del Mar hay una puerta de malla en lugar de una de cristal.

Las zonas en obra de la estación subterránea plaza de la Bandera tienen basura, escombro y material abandonado. Cerca de la estación Central Camionera, en Tlaquepaque, dejaron decenas de muros de contención debajo de las vías, lo que según locatarios de la zona ha convertido ese espacio en un escondite para los delincuentes.

Las acciones que se realizan en el túnel se concentran en las cinco estaciones ubicadas a lo largo de sus 5.3 kilómetros de extensión, que van desde La Normal hasta la plaza de la Bandera. EL INFORMADOR/F. Atilano

Se enteran de presupuesto en conferencia “mañanera”

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no tenía conocimiento de que este mismo año se liberarían los recursos para concluir la Línea 3 (L3) del Tren Ligero.

No fue sino hasta la mañana del pasado jueves cuando se enteraron, al igual que todos, durante la rueda de prensa de López Obrador.

“Esta semana (en la rueda de prensa), entonces a partir de ahí ya me hablaron de Hacienda, nos dijeron que estaban haciendo los movimientos presupuestales necesarios. Hoy por hoy no los hemos recibido, pero creo que no pasará de un par de semanas para que ya esté en posibilidades de ejercerse”, dijo Gómez Parra.

El jueves, el Presidente anunció que reasignaría los tres mil 500 millones de pesos que hacen falta para la conclusión de la L3.

Gómez Parra reconoció que fue extraño que se hubieran enterado hasta la rueda de prensa. “Pues sí, normalmente eso viene en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero como la partida que vino considerada era insuficiente (mil millones), me imagino que se tuvieron que hacer varios ejercicios presupuestales para ver qué obras se reasignarían”, agregó el funcionario.

PARA SABER

Hay auditorías en proceso

Aunque hasta la fecha la única irregularidad que se ha detectado en las obras de la Línea 3 del Tren Ligero ha sido la de los neoprenos que deben cambiarse, Manuel Eduardo Gómez Parra, director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), reveló que hay auditorías en proceso que podrían sacar a la luz inconsistencias en los gastos.

“Hay varias auditorías que están en proceso de conclusión, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de la Secretaría. Están abiertas y esas auditorías señalan algunos montos que deben de justificarse”, dijo el funcionario.

Sin embargo, como los procesos siguen abiertos, aún no saben si las evidencias que han entregado las constructoras o dependencias serán suficientes para solventar las observaciones.

Aumentan costos

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presupuesto inicial para la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero asignado en 2014 sería de 17 mil 600 millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo con sus últimas cifras de 2019 (junto con los tres mil 500 millones que se indicó se reasignarían), el costo ascendió a 33 mil 900 millones. Esto significa un incremento de 92 por ciento.

Sin embargo, Gómez Parra negó esta alza. “No coincidimos con las cifras, son 20 mil 868 millones de contratos iniciales en 2014, y ahorita cerraremos con 30 mil 532 millones, 50% (más)”.

Esto se debe a ajustes de costos originales derivados de la inflación y crecimiento en precios de los materiales que no se podían sostener.

NUMERALIA

De los 3 mil 500 millones de pesos reasignados:

856 son para concluir la obra civil.

2 mil 644 para la obra electromecánica y supervisiones.

96% tiene de avance general la obra.

99% en obra civil y el túnel.

Fuente: SCT.