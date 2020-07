"No me podían apagar; creí que ya no iba a librarla"

"Me llegó un olor a solvente, como a thinner, cuando quise reaccionar ya nada más veía puro fuego, sentía mucho ardor y calor, ya no veía ni a las personas ni a la moto mas que puro fuego", dijo Rodolfo Velarde, el policía que el pasado 4 de junio fue quemado por uno de los asistentes a la protesta ocurrida ese día en el centro de Guadalajara para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López.

Recordó que ese día uno de sus compañeros era agredido por una joven y, al descender de su motocicleta para intentar calmar la situación, fue que su agresor le prendió fuego.

"Cuando yo estaba en el piso me imaginé que yo ya no iba a librarla, como veía, sentía que no me podían apagar yo pensé que ahí iba a quedar", contó.

Pese a la polémica en la cual se dijo que el oficial había llegado a agredir a los jóvenes, él defendió que en los videos se observa que "simplemente trataba de alejar a las personas para que su compañero pudiera levantar su motocicleta".

Las mismas imágenes lograron captar a su agresor, sin embargo hasta el momento, dijo, no hay avances en las indagatorias para localizarlo, aun cuando el gobernador del Estado prometió que al encontrarlo se le aplicaría "todo el peso de la ley".

"Eso ya es trabajo de la Fiscalía, yo por parte mía no puedo hacer gran cosa. Yo ahorita me sigo moviendo con muletas ya que ese día del accidente me cayó la moto en la pierna derecha, traigo fracturas y ligamentos rotos todavía", expresó.

Rodolfo es uno de los 22 policías que fueron reconocidos este miércoles por el Ayuntamiento de Guadalajara "por su buen servicio en el cumplimiento de su labor"; entre ellos se encontraron también oficiales con más de 29 años en la corporación.

"Se siente bonito que reconozcan las acciones de nosotros como policías. Después de lo malo viene lo bueno y es bonito ver el apoyo que han tenido", añadió Velarde al respecto.

Krihsna Vázquez Ramírez fue otro de los oficiales reconocidos. Él es el policía que el pasado 3 de marzo salvó al niño de nombre Ángel, quien cayó del cuarto piso de un departamento en la colonia El Sauz, mientras su mamá había salido a comprar comida.

"Me siento bastante satisfecho por el reconocimiento que nos hizo el presidente municipal, Ismael Del Toro. Ser policía en estos casos es muy satisfactorio y me siento muy orgulloso de serlo", expresó por su parte Ramírez, quien obtuvo su ascenso de grado de oficial a policía tercero.

