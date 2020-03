Le cae "Ángel" del cielo a policía de Guadalajara

En 12 años que lleva en la Comisaría de Guadalajara, esta es la primera vez que le ocurre algo similiar. A Krihsna Vázquez Ramírez, policía tapatío, le cayó "Ángel" del cielo.

Ángel es un niño de solo cuatro años, quien al verse solo en casa mientras su mamá había salido al tianguis, quiso salirse por la ventana del apartamento donde vive, ubicado en el cuatro piso de una unidad habitacional en El Sauz.

Krihsna circulaba en su patrullaje habitual, cuando vecinos de Ángel le dieron aviso que el niño colgaba de la ventana. Sin dudarlo, el policía bajó del vehículo en busca de rescatarlo.

"Nos avisan que un niño se estaba asomando por la ventana del cuarto piso, cuando nos retornamos el niño ya estaba pendiendo de la ventana, nada más sujetado con los brazos. Cuando me bajo de la unidad el menor ya venía cayendo y lo que hice fue abrazarlo, con la fuerza que venía nos caímos los dos al piso", explicó el oficial.

El elemento y su compañero de unidad resguardaron a Ángel hasta que su mamá llegó al domicilio, ubicado al cruce de Isla Zanzíbar y Torres Bodet. De acuerdo con la mujer, el menor se encontraba enfermo, por lo cual lo dejó dormido dentro del departamento en lo que salió a comprar alimentos, pero no imaginó que el niño iba a quitar algunas de las celosías de cristal de la ventana.

"El niño estaba como en shock. Lo primero que se me vino a la mente fueron mis hijos, al estarlo viendo tendido en la ventana. Me siento satisfecho de haber hecho mi trabajo. Me duele el hombro izquierdo, pero mi mayor satisfacción fue ver al niño bien", dijo.

Luego del rescate el menor fue trasladado a un hospital particular para su revisión médica donde se reportó estable, y únicamente presentó algunos rasguños.

Según explicó el comandante del Polígono 10 de la comisaría tapatía, el hecho fue presentado ante personal del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, quienes se encargarán de determinar las responsabilidades en las que la mamá de Ángel pudiera haber incurrido.

