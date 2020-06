“No es posible la paz sin justicia”: asociaciones civiles

Mar Álvarez, acompañante de Familias en Búsqueda: la justicia de los derechos y la paz, señaló, que “no es posible llegar a la paz sin justicia” durante la presentación de programas para promover la paz realizada por las asociaciones civiles Tómala Mx y Coincidir.

“La justicia no podemos verla sólo como castigo, sino como restaurativa. Tendemos a pensar que la violencia en nuestro país la comenzamos a ver a partir de la guerra contra el narcotráfico, pero desde antes ya había un caldo de cultivo en quienes no pueden estudiar, no tienen acceso a la salud, no tienen para comer. La pobreza es parte de la violencia”, indicó.

Agregó que el término de la justicia se tiene que ver desde una perspectiva más amplia que tiene que ver con la pobreza, además que cualquier proyecto para atender la violencia debe ser tan complejo como la búsqueda de la paz.

Entre los proyectos que presentaron fueron "Ciudad Tranquila", del Ayuntamiento de Guadalajara, y que forma parte de la Agenda 2030 de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

“No estamos alcanzando los objetivos y metas, ni el resto de los países lo han logrado hacer de la manera adecuada”, señaló Paulo Gutierrez, encargado de Ciudad Tranquila. Estos objetivos incluyen el fin de la pobreza, la educación de calidad y cero hambre.

También se encuentra el proyecto “Mi Familia” de la organización Mayama, que coordina Alejandra Peña. En este incluyen tres objetivos para la construcción de paz que tienen que ver desde la familia, pues “la violencia social viene desde la intrafamiliar”.

Estos objetivos son la construcción del desarrollo humano, de capacidades y habilidades con sus familias; asegurar sus derechos humanos y de niñas, niños y adolescentes; y el desarrollo sostenible.

Karen Gutiérrez Lascurain, encargada de la Red Colmena en el Ayuntamiento de Zapopan, resaltó la necesidad de redes de solidaridad y apoyo entre la familia, amigos y la comunidad.

“Es importante darles continuidad porque esta es una de tantas cosas de lo que se tiene que hacer en los territorios: Conectarlos a una red donde ellos puedan obtener sustento porque eso tiene que ver con un tema de desigualdad en los territorios y políticas sociales”, dijo.

Por su parte, Daniel Quintanar, director de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad subrayó que el reto es concentrarse en las causas directas de la violencia: “se detona en lo individual a partir de una propensión y en lo ambiental a partir de la exposición a la violencia”.

Mientras que Francisco Franco, coordinador de Agenda de Prevención de la Violencia (APREVIO) de Corporativa de Fundaciones con lo que se busca incidir en políticas públicas, establecer mecanismos de consulta y participación. Incentivar la evaluación de programas y proyectos gubernamentales, así como la creación y fortalecimiento de redes temáticas multisectoriales.

LS