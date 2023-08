"No aceptamos órdenes en Jalisco"; alfaristas definen ruta ante crisis con Dante

Luego de la “carta abierta” enviada esta mañana por el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, en la que aseveró que el partido va solo en la elección presidencial del año próximo, el gobernador de Jalisco lamentó las declaraciones que ha estado dando en los últimos días Delgado Rannauro, y aseveró, en Jalisco “su equipo político no acepta órdenes”.

“Este es un proyecto, como ya lo hemos expresado, con identidad propia y con plena libertad. Nosotros no acatamos órdenes de ningún dirigente partidista, somos mujeres y hombres libres quienes participamos por voluntad propia en un proyecto que yo siempre creí que respetaba lo local como base nacional. Esperemos que regrese en algún momento la sensatez”, señaló el mandatario estatal en entrevista.

Aseveró que Jalisco no necesita de Movimiento Ciudadano nacional para tomar decisiones desde lo local, como por ejemplo, elegir a la figura que contenderá por Jalisco en las próximas elecciones de 2024, y que aunque se les pueda “quitar la marca”, el proyecto político seguirá, aunque no respondió si se tiene contemplado al Frente Amplio por México, en donde los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD ya abrieron las puertas al equipo alfarista si es que decidiera sumarse.

“Nunca más en lo que me queda de vida y de carrera política volveré a ser presa de ningún burócrata de partido, las decisiones que tomemos las tomaremos aquí en Jalisco. Aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie, y el que crea que puede hacerlo es porque no nos conoce. En Jalisco tenemos un proyecto que tiene vida propia y que si se decide excluirnos, encontraremos qué hacer”, aseveró.

El mandatario añadió que es muy probable que en septiembre se den a conocer las decisiones del equipo local frente a la elección del 2024.

Si bien la “carta abierta” tiene mensajes específicos para algunas figuras locales, el mandatario estatal declaró que al respecto cada quien tendrá que procesarlos en el ámbito de su responsabilidad. Por otra parte, lamentó que Delgado Rannauro “esté dando declaraciones desesperadas”, pues dijo, no merece por su historia “no merece acabar haciendo esos papeles”, y espera que lo reconsidere.

