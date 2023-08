Movimiento Ciudadano oficializa que va solo en el proceso electoral del 2024

El senador y presidente del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, publicó este martes la segunda carta abierta a las y los mexicanos en la que reitera que su partido irá solo en el proceso electoral del 2024.

"La elección del 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan el pasado. No se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino, con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya faltaron al país durante una y otra vez", dijo.

En la misiva, el líder nacional de MC asegura que no existe una sola razón para sumarse a una alianza de impresentables y condenada al fracaso y expuso 10 razones por las que competirán solos en el próximo proceso electoral:

No vamos a unirnos a los partidos que causaron la tragedia en la que está hundido el país. México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, nosotros no le vamos a ayudar a regresar La alianza de la vieja política está condenada al fracaso No volveremos a cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado Vamos a garantizar que Movimiento Ciudadano siga siendo el mejor vehículo para las mujeres y hombres libres que han decidido luchar por México La alianza del PRIAN es una medida desesperada para recuperar el poder Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que puede vencer a Morena México considera a Movimiento Ciudadano como alternativa de futuro Sumarse a una alianza es hacerle el juego a Morena y al presidente Movimiento Ciudadano es la opción que México necesita

"Estas son las razones por las que en el proceso electoral del 2024 participaremos sin alianzas de los partidos del pasado", aseguró.

Finalmente, compartió sus razones personales para no ir en alianza, como el dejar a México en manos de nuevas generaciones que no cometan los errores del pasado.

"Apostar por el futuro nos ha expuesto a presiones externas, sé que habrá costos que tendremos que pagar, no me asusta. He pagado hasta con la libertad la decisión de enfrentar al régimen", concluyó.

