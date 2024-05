El colectivo “Laicos en la vida pública” llamó a la ciudadanía a votar en las elecciones del próximo 2 de junio con el propósito de alcanzar el 70% de participación ciudadana, y de esa manera, “rescatar” a México.

En conferencia de prensa en el Monumento a la Revolución, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia e integrante de “Laicos en la vida pública”, expresó: “Lo que esperamos de las próximas elecciones es alcanzar el 70% de la participación ciudadana, de esta manera habrá altas probabilidades de rescatar a México, reconstruir las instituciones y alcanzar la reconciliación nacional”.

El colectivo hizo referencia al más reciente caso de violencia: el asesinato de Dante Emiliano, un niño de 12 años que falleció en Paraíso, Tabasco, después de ser baleado en diferentes ocasiones al intentar defender a su mamá.

“Como Daniel Emiliano ¡No queremos morir! No más 81 personas asesinadas por día en el país. No más personas desaparecidas. No más dolor de las madres que buscan a sus tesoros. No más el lacerante dolor que ha provocado este quinquenio de nuevo régimen”.

Así mismo, el colectivo criticó la ola de violencia que vive el país, así como la participación gubernamental.

“Con profunda preocupación, vemos diariamente a miles de familias sucumbir al espejismo autoritario, que prometió resolver rápidamente problemas fundamentales como la pobreza, inseguridad y violencia que sólo han aumentado”, expresó uno de los voceros.

El colectivo que agrupa a 59 organizaciones, entre ellas Sinergia Por La Paz, Laicos Servidores de la Palabra, Frente Nacional por la Familia, entre otros, presentó también la campaña de recolección de “Un millón de firmas” por la paz, que busca que todas las órdenes de Gobierno atiendan a las víctimas de violencia.

“Laicos en la vida pública” dicen buscar “seguridad ciudadana, no una policía mermada por una Guardia Nacional, cero impunidad, e impulsar y exigir a la Secretaría de Educación Pública educación para la paz, que las escuelas sean espacios pacíficos.

También pusieron en la mesa una agenda que buscan integrar con el próximo presidente de la República para trabajar en conjunto. “No sabemos quien ganará, pero esa es la apuesta. Trabajaremos con quien quede, ojalá que quien quede quiera trabajar con nosotros”, expresaron.

El Universal

Están listos para defender el voto

Morena está listo para defender el voto del pueblo de México a favor de Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación, aseguró el líder nacional del partido guinda, Mario Delgado Carrillo.

En un comunicado, celebró el esfuerzo de organización por parte de la militancia, pues habrá un representante guinda en el 99.95% de las casillas: “Es un esfuerzo de organización extraordinario. No habíamos tenido ninguna elección con este porcentaje de cobertura. Estamos listos para defender el voto del pueblo de México en favor de Claudia Sheinbaum”, destacó.

Eugenio Derbez pide elegir este 2 de junio

El actor, comediante y productor mexicano, Eugenio Derbez, compartió en sus redes sociales un video en el que llamó a votar este 2 de junio.

“No quiero que te abstengas de votar, vota por el México que sueñas”, pidió el actor.

En el mensaje, Derbez aseguró que comprende el hartazgo y la apatía por salir a votar porque “el PRI nos robó y nos engañó por décadas, luego llegó el PAN y cómo esperábamos ese cambio pero nada, estábamos tan desesperados que volvimos a votar por el PRI y nos volvieron a robar. Y como estábamos hartos, la mayoría votó por Morena y ¿qué creen? Nos volvieron a fallar, salieron iguales o peores”, expresó.

Le piden abstenerse de llamarlo “narcopartido”

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, que se abstenga de llamar “narcopartido” a Morena, ya que podría incurrir en calumnia por la imputación de un delito falso.

Lo anterior, derivado de una denuncia de Morena contra la candidata por sus expresiones en el tercer debate presidencial.

“Se considera que la frase ‘narcopartido’ pudiera constituir la imputación de hechos y delitos falsos en contra del partido político Morena al presentarlo ante la ciudadanía como una institución vinculada, actividades ilícitas particularmente de delitos contra la salud, como narcotráfico”, señala el proyecto.

CT