“Ninis” beneficiados con becas serán usados para armar alborotos, asegura diputado panista

El diputado local del PAN, José de Jesús Hurtado Torres, acusó al Gobierno Federal de impulsar un proyecto de presupuesto clientelar, para usar a los beneficiarios de programas sociales con fines políticos. El legislador aseveró que el programa de becas a jóvenes que no estudian, ni trabajan; se utilizará para que los “ninis” organicen alborotos y manifestaciones.

“Lo que no veo bien es que se le de dinero al que no trabaja ni estudia, no me parece correcto. Es un presupuesto clientelar, quieren una clientela para la hora que vengan sus alborotos tienen a su gente a la que le están pagando. Cómo le van a decir que no vayan a los alborotos si tienen una lana, tienen una beca. Esos muchachos no estudian, ni trabajan; tienen todo el tiempo del mundo para ir hacer su relajo. Tú no estudias ni trabajas, vienes a las manifestaciones, me haces tu desmadre, agarras a trancazos a los magistrados, a los ministros afuera de la Suprema Corte y ahí pa arriba”, aseveró el legislador; durante la discusión de un punto de acuerdo para enviar un exhorto a la Cámara de Diputados para que modifique el proyecto de presupuesto federal y asigne recursos para la Línea 4 del Tren Eléctrico.

El Informador / R. Rivas

El diputado perredista, Enrique Velázquez, acusó que no hay voluntad política por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para cumplir su compromiso de apoyar proyectos estratégicos para Jalisco. El perredista se sumó a los señalamientos respecto a que los programas sociales tienen fines electorales.

“Se está armando un ejército electoral, se está armando un ejército para ir y poner a la ciudadanía contra los demás que no estén de acuerdo con la forma de pensar del presidente en turno”, sostuvo el perredista.

Las legisladoras Sofía García Mosqueda del PRI y Mirza Flores de Movimiento Ciudadano recriminaron la baja en los programas de prevención y atención a la violencia de género.

El coordinador de la bancada local de Morena, Bruno Blancas, defendió el proyecto de presupuesto federal, lo calificó como equilibrado y austero; reiteró que se contempla aumento de 8% en las participaciones asignadas a Jalisco. Sostuvo que apenas es el primer año de la administración federal y que Morena apoya la obra de la L4.

Tras el debate, el pleno del Congreso avaló, con 31 votos a favor y seis abstenciones de los diputados de Morena, remitir el exhorto a la Cámara de Diputados con la solicitud de más presupuesto para Jalisco.

LS