La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este jueves por la noche que se registró la muerte de una persona relacionada con la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Con este deceso, la cifra total de víctimas mortales asciende a 22.

Durante el día, se reportó el fallecimiento de Norma Chávez Ortega, de 50 años, quien se encontraba internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Más tarde, se confirmó también la muerte de Abril Díaz Castañeda, de 34 años, quien permanecía en el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas.

Además, las autoridades capitalinas detallaron que 25 personas permanecen hospitalizadas en distintos centros médicos de la ciudad, pertenecientes a diversos subsistemas de salud. En contraste, 37 pacientes han sido dados de alta, incluyendo dos personas que fueron egresadas este mismo jueves.

Entre los heridos, destaca el caso de la niña Azuleth Carrillo Matías, quien fue trasladada a Estados Unidos para recibir atención especializada en el Shriners Hospital for Children, en Galveston, Texas. La menor fue recientemente extubada y su estado de salud se mantiene como crítico-estable.

Las autoridades continúan brindando atención médica y seguimiento a los afectados por este trágico accidente, mientras se mantienen las investigaciones en curso sobre las causas del siniestro.

SV