Ante la llegada de la temporada navideña, una de las cosas que más se espera es el arribo del aguinaldo, ese dinerito extra que se obtiene por el año laborado, pero ante la premura y la necesidad de gastarlo son miles los casos de fraude o robo que se cometen en estas fechas, por eso te preparamos algunas recomendaciones para protegerte ante cualquier a de estos delitos.

En entrevista con este medio, el jefe del Departamento de Estudios Fiscales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), el doctor Antonio Sánchez Sierra, recomendó a los consumidores proteger su tarjeta de crédito o débito a toda costa, sobre todo en negocios comerciales como centros departamentales y gasolineras, en donde, apuntó, se han presentado decenas de casos de clonación de datos.

“Ni por un segundo hay que dejar nuestra tarjeta fuera de nuestra vista, tenemos que tenerla todo el tiempo cerca y a la vista, en cuestión de segundos lo meten a un aparato de clonación y de repente nos quedamos en ceros y no sabemos ni en que momento nos ocurrió”, aseguró.

Como segunda recomendación, resaltó que en los últimos meses se han presentado miles de casos de fraude en Jalisco, muchos de ellos, dijo, por medio de personas que hacen llamadas engañosas para solicitar datos bancarios, como si fueran un trabajador de alguna firma comercial, ante cualquier llamada sospechosa afirmó que lo mejor es colgar el teléfono.

“De tu banco no te van a llamar para decirte que te hablan para evitar un fraude, ahí es cuando te vas a dar cuenta de que no son del banco, ellos no te llaman para pedirte datos que ya tienen”, comentó.

El académico agregó que también es necesario revisar de manera precisa las compras que se realizan y los proveedores de donde se obtienen los productos, ya que por intentar adquirir mercancía más barata o a un plan cómodo de pagos se pueden enganchar en deudas a largo plazo, o comprar productos deficientes.

