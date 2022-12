Navidad 2022: Aldo y la más grande villa navideña de Guadalajara

"Mi mayor satisfacción es ver las caras de las personas cuando entran y la ven, el asombro y esta sensación de volver a la niñez, eso lo vale todo", asegura el arquitecto, José Aldo Vázquez Vázquez, al tiempo que voltea de reojo a observar la instalación de la villa navideña que desde hace 16 años coloca en su casa, con motivo de las fiestas decembrinas y como homenaje a su madre, quien comenzó la tradición.

Tras el fallecimiento de su madre en el año 2006, Aldo decidió continuar con la costumbre de decorar su hogar con figuras de porcelana alusivas a las fiestas decembrinas. Inició con las 15 piezas heredadas de su madre para poseer actualmente más de dos mil figuras de todo tipo, entre arbolado, animales, figuras humanas, casas, réplicas de monumentos históricos, edificios salidos de la imaginación de artistas y, recientemente, la Villa de Santa Claus.

A la par del crecimiento de su colección, también aumentaron los cuidados de las figuras y el tiempo de preparación para la instalación de la villa, pues su construcción se convirtió en un procedimiento metódico que requiere una planeación desde el mes de agosto, cuatro meses antes de la llegada de la Navidad.

El arquitecto inicia la instalación de la Villa desempolvando sus cajas de resguardo, las cuales están etiquetadas conforme al contenido de las mismas, todo lleva su orden y su lógica, aunque el acomodo queda a la imaginación de Aldo y la inspiración del proceso.

"Yo no anoto nada en un papel, no lo planeo, dejo que las cosas van fluyendo, que lo que se vaya ocurriendo al momento sea lo que quede, claro que con el paso de los años he ido memorizando las cosas que tengo y así ya me voy imaginando que es lo que quiero, pero nada es planeado, cada año es una aventura diferente", apuntó.

Sin embargo, resaltó que uno de los detalles que más cuida es que la villa tenga un toque armónico. Cuida los ejes y el balance de la ciudad, que todo encuentre su espacio específico y que, si se pudiera caminar, se entienda la lógica desde el inicio de las casitas rústicas hasta llegar a la central de autobuses y el aeropuerto.

Así como la instalación es tardada, de la misma manera lo es el desmantelamiento de la villa, pues al tener que guardar más figuras expuestas en cada una de sus cajas, con un orden específico, desmontar mesas y apilar luces, así como materiales específicos. Es hasta el mes de febrero cuando comienza el guardado de las figuras y todo vuelve a comenzar.

