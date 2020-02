Multan a 3 al día por construir sin licencia en GDL

Que los inspectores de Guadalajara “no se darían cuenta”. Esa garantía le dio el albañil a José Luis cuando le planteó derribar un muro para ampliar una habitación de su hogar. “Nos dijo que lo ideal era tramitar un permiso, aunque si eso se mantenía en secreto no pasaba nada... pero sí llegó el Ayuntamiento. Nos llegaron a clausurar”.

Como trató de ocultar la remodelación, los inspectores le indicaron que “hubo dolo”. Lo multaron y al final logró que le aplicaran un descuento, pero para eso tuvo que hacer varias gestiones.

En lo que va de la administración, mil 438 personas han sido multadas en Guadalajara por realizar obras en sus propiedades sin antes haber tramitado una licencia de construcción. Esto es, un promedio de tres sanciones por día.

Enrique Cerda, director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento, informó que, además, se han expedido 174 sanciones por realizar alguna intervención en el Centro Histórico sin contar con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

De acuerdo con cifras de la Unidad de Transparencia de Guadalajara, allí se tramitan en promedio tres mil 600 licencias de construcción al año.

Esto significa que por cada ciudadano que recibe una infracción hay tres que sí realizaron sus trámites.

Según la Ley de Ingresos 2020, para una vivienda unifamiliar se pagan 66 pesos por metro cuadrado para la licencia; las multas son del triple.

En Zapopan, vecinos delatan a los constructores irregulares

Siete de cada 10 inspecciones que se realizan en ese municipio, gracias a reportes ciudadanos; en 2019 se llevaron a cabo ocho mil 588 visitas, que derivaron en mil 582 actas con clausura

Los ojos vigilantes de los ciudadanos en Zapopan han contribuido a mantener la armonía en el desarrollo urbano, pues la Dirección de Inspección y Vigilancia de ese municipio aplica siete de cada 10 inspecciones gracias a denuncias ciudadanas, con las que sorprenden a miles de infractores al año, informó Tatiana Anaya Zúñiga, titular de la dependencia.

En la Jefatura de Área, dijo, reciben quejas y denuncias ciudadanas a través de las distintas vías y plataformas con las que cuentan: por oficio, teléfono, correo electrónico o por la aplicación de dispositivos móviles. “El 70% de lo que nos llega de Inspección es por reportes; el otro 30% es lo que se hace en la ruta”.

Así, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 se llevaron a cabo ocho mil 588 visitas, que incluyen aquellas con algún procedimiento administrativo iniciado. Éstas derivaron en mil 939 actas de infracción sin clausura y mil 582 actas con clausura. La falta principal fue por carecer de licencia de construcción.

En Zapopan, los inspectores dividen sus labores en cinco zonas: Centro, Arroyo Hondo, El Colli, Santa Ana Tepetitlán y Vallarta Patria.

De acuerdo con la directora, la zona con mayor incidencia de reportes durante el primer semestre de 2019 fue Santa Ana Tepetitlán, en las colonias Santa Ana Tepetitlán, Agua Blanca, Chapalita, El Colli, El Colli CTM y el Campanario.

En el segundo semestre, la zona de mayor incidencia fue el Centro, en las colonias El Grillo, Cabecera Municipal, El Centinela, Alta Gracia y Arcos de Zapopan.

Los inspectores revisan que cualquier modificación en la estructura de un inmueble cuente con licencia expedida por la Dirección de Obras Públicas. Cuando sí lo presentan, revisan si el documento coincide con la obra, puesto que se puede solicitar sólo para levantar una barda cuando en realidad se construye una habitación completa.

Si no cuenta con permisos o medidas de seguridad, se procede a la clausura. Si existe un documento, pero no se tiene en el lugar, entonces se apercibe, aunque posteriormente regresan a corroborar, visita que puede concluir en multa, clausura o sólo revisión.

Aunque las sanciones por realizar modificaciones son comunes en todo el municipio, se ha detectado que en la periferia son frecuentes las construcciones nuevas sin licencia. “A veces la gente cree que puede construir sin licencia por estar más alejado de la visibilidad, de la cotidianidad de las rutas y las visitas”.

LEY DE INGRESOS

Un castigo oneroso

Según la Ley de Ingresos de Zapopan, las sanciones por construir sin licencia pueden ir desde los 350 y hasta más de 15 mil pesos, aunque el infractor puede incurrir en varias omisiones, las cuales se acumulan hasta llegar a sumas tan elevadas que pueden superar el millón de pesos.

En Zapopan, quienes intervienen casas habitación reciben más infracciones que las que se cometen en comercios. Aproximadamente seis de cada 10 multas son sobre viviendas.

Lo aperciben y tarda un año en obtener su permiso

A Ricardo González le sorprendió que los inspectores del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque lo visitaran cuando acondicionaba un local comercial adentro de un inmueble ya edificado, pero lo que más le asombró fue la cantidad de trámites que le exigieron para poder obtener su licencia.

“Me dejaron los requisitos, los papeles. Busqué cómo hacerlo, me quise asesorar con un perito, pero me pidió mucho de un jalón. Entonces quise hacerlo yo sin pagar y pues me aventé un año y tres meses para poder sacar mi licencia de construcción”.

El inmueble donde Ricardo pretendía construir el local estaba en un predio construido, por lo que las adecuaciones no eran tantas. Sin embargo, le solicitaron un sinnúmero de requisitos, mismos que incluían un estudio de mecánica de suelos y hasta un pozo de absorción pluvial de dos metros de diámetro que estuviera a no menos de tres metros de cualquier barda.

“Eso se lo piden a la gente que quiere hacer edificios o gasolineras”.

Eso y la burocracia. Relató que constantemente iba de una dependencia a otra en busca de que le firmaran documentos. Tantos, que estimó haber perdido al menos cinco meses en ese vaivén. “Y enfrente construyeron una tienda de conveniencia en tres meses”.

Explicó que no solicitó la licencia al principio porque sólo eran adecuaciones, aunque al final tuvo que gastar más de 15 mil pesos en trámites para obtenerla. “Fue nefasto, la verdad. No te quedan ganas ni de comprar un costal de arena. Esto lo hacen con el ánimo de que les sueltes una mochada”.

Aunque él no lo hizo, existen casos como el de Valentín, quien reconoció que en noviembre tuvo que pagar 12 mil pesos a los inspectores de Guadalajara, quienes le “juraron” que debía obtener licencia para cambiar un cancel por un portón en la Colonia San Andrés.

“Fuimos a pedir permiso y nos dijeron que no se necesitaba, que lo hiciéramos con confianza”. Sin embargo, cuando lo reemplazaron llegaron los inspectores hasta con fotografías de cómo estaba antes, por lo que creemos que están coludidos entre las distintas áreas”.

Al final, los convencieron de pagar 12 mil pesos porque si iban a pagar la multa a la recaudadora gastarían 30 mil. Después investigaron y vieron que no era cierto.

“Dijimos: ‘qué mensos’, fueron como dos meses de estarnos dando de topes. ¿Qué puedes hacer más que quemarlos? No creo que les quiten su puesto”.

Para realizar una modificación a una vivienda, a una finca que se vaya a explotar comercialmente, tendrías que contar con licencia. Puede ser una barda, destrucción de muros dentro de una finca o techar algún terreno. No necesariamente es necesaria para la construcción completa de una casa habitación o un comercio

Julián Enrique Cerda Jiménez, director de Inspección y Vigilancia de Guadalajara.

LOS PRETEXTOS SOBRAN

Estos son los principales argumentos que dan los infractores a las autoridades municipales:

No tienen tiempo de ir a hacer los trámites.

Su arquitecto, ingeniero o albañil les dijo que eran trabajos menores y que no requerían tramitar su licencia.

No le quieren pagar al Gobierno por fincar en su propio patrimonio.

Pensaban que iban a terminar antes de que llegara una visita de inspección.

No sabían que se debía pedir permiso.

Todo entra. Cualquier modificación en negocio o vivienda debe ser notificado. NTX

Construir vivienda sin licencia, común en Tonalá

Como la mayor parte del territorio de Tonalá es ejidal, rústico y, en general, sin urbanizar (apenas en 2009 el municipio pasó de ser una villa para obtener el rango de ciudad), es muy común que las personas que adquieren un terreno en esa localidad no cuenten con escrituras por ser predios sin regularizar.

Esto también da pie a que sea usual para las autoridades multar a las personas por carecer de permisos o licencias, pues simplemente no los pueden obtener, explicó Benito Sánchez Martínez, jefe de Inspección de Obras Públicas de Tonalá.

“Tenemos la zona de Santa Paula… todas esas zonas de abajo que, por lo general, son ejidales, por acá del lado de la Colonia Jalisco pegados a la barranca, todos los asentamientos irregulares son los que no pueden sacar un documento que les ayude a la construcción”.

En lo que va de esta administración, desde octubre de 2018, se han impuesto dos mil 251 infracciones por falta de licencias de construcción en ese municipio.

“Cuando ya están terminadas las fincas ya es injusto también infraccionar, pero nosotros siempre procuramos dejar un apercibimiento, primero, cuando empiezan a construir para que saquen su licencia. La gente no es honesta también a veces con nosotros; nos dicen que ya están en trámites, pero nos damos cuenta (que no) cuando revisamos”, sentenció el

director.

Los recursos de su Dirección son limitados, pues sólo cuentan con tres vehículos que recorren el municipio en cuatro rutas, aunque también se apoyan con los reportes ciudadanos, a través de los cuales han logrado imponer 539 infracciones.

INFORMACIÓN DE UTILIDAD

¿Qué intervenciones requieren licencias?

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se necesita tramitar licencia de construcción para todo aquello que altera la estructura de una vivienda o comercio. Por ejemplo: el reemplazo del piso o del enjarre no requiere de licencia, pero cuando se instala una marquesina, se levanta una barda o se abre una puerta o ventana sí se requiere de ella. Ante cualquier duda, puede acudir a la Dirección de Obras Públicas de su municipio.

