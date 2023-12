Mujer vende maquillaje USADO en grupos de Facebook

La compra venta por internet es una actividad bastante común, pues pueden revender tu ropa, muebles, joyería o juguetes que ya no desees y probablemente se venderán, si es que están en buen estado; sin embargo, una usuaria decidió ir más lejos y comercializó su maquillaje usado para comprar en Guadalajara.

"Hice limpieza de mi maquillaje y tengo en venta esto, son en total 34 piezas todo original en buen estado muy poco uso y algunas cosas solo se les hizo swatch, puedo mandar fotos individuales para q vean cada cosa y el uso que tienen".

Esta persona decidió vender el kit completo a $3,400 pesos, con marcas como MAC, Clinique, Maybelline, Fenty Beauty, NYX, Tarte, Urban Decay, entre otros.

¿Es bueno usar maquillaje usado?

El swatch es la técnica para probar el maquillaje que se usa. Normalmente con el dedo se toma la muestra para revisar el pigmento que tiene. Sin embargo, el hecho de vender maquillaje usado es bastante peligroso.

Debido a que se trata de un artículo personal no es recomendable compartir maquillaje, ya que es posible que se puedan contagiar enfermedades cutáneas, entre otras.

Cualquier cosmético que se aplica en los labios, ya sea lápiz labial, gloss, bálsamo, delineador, etc. debe ser de uso personal solamente. Seguramente has notado que cuando te vas a maquillar con un profesional, éste no aplica el producto directamente, sino que lo hace a través de un pincel, ya que no es salubre.

Aunque la práctica de vender maquillaje de segunda mano es algo más común de lo que se quisiera, es importante saber que no es lo mejor. El País recoge que las cifras de negocio avalan a portales como Glambot, con ventas que superan el millón de euros y en aumento cada año desde 2015; asimismo, se consolidan otros como Muabs y tiendas onlne generalistas como Ebay; no obstante, estas empresas tienen muy en claro de quiénes y qué productos pueden comprar usado, ya que el tema de la salud es fundamental para ello:

Hay que tener mucho cuidado al utilizar productos de segunda mano porque, desde el momento en el que se abren y entran en contacto con el aire, empieza su proceso de descomposición. Esto pasa especialmente en los productos líquidos o cremosos que, al contener agua, pueden ser caldo de cultivo de bacterias”, explica Paulo Almeida, director de Formación para Europa de la firma M·A·C. “Es importante desinfectar los productos por higiene y por salud. Hay algunos que son más fáciles de limpiar, como las paletas o las polveras, pero incluso en otros más complicados como las máscaras o los labiales también se puede hacer”, explica Marta Frutos

MM