Una vez obtenida la licencia al cargo por tiempo indefinido, Pablo Lemus Navarro, se dedicará a construir la unidad dentro de Movimiento Ciudadano, por lo que hasta hoy no se puede definir como candidato de unidad al Gobierno del Estado de Jalisco. Sin embargo, confió que recibió las “muestras de generosidad política más grandes” por parte del mandatario Enrique Alfaro Ramírez y del senador Clemente Castañeda Hoeflich.

“No me asumo como nada, sería un acto de soberbia, por el contrario, después de esa muestra de generosidad política lo que haré es seguir construyendo con los diferentes liderazgos para tener una candidatura única. No me asumo, en este momento como nada”, declaró.

Lemus Navarro descartó divisiones al interior de MC y afirmó que todavía no puede hablar de una candidatura de unidad hasta no sumar a todos los liderazgos, incluso dijo desconocer si otro aspirante pudiera registrarse como precandidato al Gobierno del Estado el próximo lunes en la Ciudad de México. “No lo sé, pero esa es mi chamba a partir de hoy: generar un acuerdo político de unidad”, insistió.

En rueda de prensa, dejó claro que la estafeta que entregará este viernes Enrique Alfaro Ramírez a quienes se quedan a construir el futuro de Movimiento Ciudadano no es para él, sino para los diferentes liderazgos del partido, aunque al parecer -dijo- será Clemente Castañeda, el que esté al frente de esa responsabilidad que es el seguimiento a la gran trayectoria política que dejó el Gobernador del Estado. “No me siento heredero de esa responsabilidad, porque es algo que está delegando en muchos liderazgos”, insistió.

Luego de afirmar que ya se superaron los agravios que causó al interior del partido, Lemus Navarro, manifestó que “afrontará lo que venga con sencillez, apertura, vocación de servicio y con altura de miras”.

Por lo pronto, admitió que hubo un acuerdo político para que Francisco Ramírez Salcido fuera elegido como presidente municipal interino de Guadalajara. Durante la sesión, el alcalde con licencia agradeció su apoyo a las diferentes fracciones edilicias y también votó a favor de la licencia que solicitó el regidor por Morena, Carlos Lomelí Bolaños.

