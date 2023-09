Ante la confrontación de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) y el grupo político encabezado por el gobernador de Jalisco, emecistas locales se reunieron ayer con el presidente del partido, Dante Delgado, y acordaron el establecimiento de una mesa de diálogo donde buscarán acuerdos con la posibilidad de llegar en unidad al proceso electoral de 2024.

Al encuentro acudieron el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus; el senador Clemente Castañeda, y el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer. Los tres son los principales aspirantes a la gubernatura de Jalisco. La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada en la casa de Delgado en la Ciudad de México.

Fuentes cercanas a los participantes informaron que hay un pacto de no revelar los acuerdos del encuentro; sin embargo, existe un compromiso de reunirse en dos semanas más para iniciar las mesas de coordinación de cara a los comicios de 2024. En redes sociales de los participantes no se publicaron detalles de la reunión, solamente hay un mensaje en la cuenta de Delgado en el que reitera su intención de no ir en alianza con otras fuerzas políticas el próximo año.

La confrontación del grupo emecista de Jalisco y la dirigencia nacional inició luego del anuncio del mandatario estatal, el 8 de julio, de que no buscaría la candidatura de MC por la Presidencia. En dicho mensaje criticó a Delgado por no querer sumarse a las fuerzas de oposición.

En los días y semanas posteriores, la confrontación escaló y sumó a otros integrantes del partido naranja, tanto en Jalisco como a nivel nacional, pues existen posturas divergentes sobre la ruta de esta fuerza política en las próximas elecciones.