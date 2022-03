Integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas A.C.(AMOTAC) adelantaron que este martes llevarán a cabo un paro por diversas inconformidades relacionadas con restricciones a su labor.

Por ello, aseguró la AMOTAC, este martes en punto de las 8:00 horas se llevará a cabo un paro a manera de manifestación pacífica en la Autopista a Zapotlanejo y sobre la Carretera a Chapala a su cruce con Periférico Sur. También se contemplan las salidas a Tlajomulco y a Tepic, aunque todo depende de la distribución de los agremiados que lleguen a participar.

Entre las inconformidades que existe, manifestaron no estar de acuerdo con las ciclovías, que para ellos representa restricción de carriles, tránsito "demasiado lento" y accidentes, lo cual trae por consecuencia, dijeron, contaminación y calentamiento global.

"Autoridades, monitoreen la utilidad de dichas ciclovías ya que no son útiles, no las transitan los ciclistas, nuestra ciudad no se presta para ese tipo de transporte; en lugar de andar destruyendo vialidades por cosas obsoletas inviertan en repavimentar", indicó la AMOTAC a través de un oficio.

Aseguraron, se han visto afectados por la inseguridad ante los robos y asaltos en las carreteras. Se dijeron en contra de los peajes y exigieron retirar la caseta Guadalajara- Zapotlanejo, además de que se expusieron en contra de la verificación vehícular implementada en el Estado de Jalisco, entre otros puntos.

"Los transportistas conformarán un plantón se mencionó que la finalización de éstas serán hasta que reciban respuesta del Gobierno de Jalisco", aseveró la AMOTAC.

La asociación cuenta con más de 35 mil socios, entre pequeños propietarios, tractocamiones, camiones de carga y tortons.

JL