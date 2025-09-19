Transporte público gratis…

Nos dicen que el alcalde Juan José Frangie dio avances de su proyecto estrella: transporte público gratuito en colonias de Zapopan. Porque la gente camina varios kilómetros para alcanzar el camión, el Ayuntamiento comprará camionetas tipo van. Entrarán en operación en octubre próximo en Tesistán y Valle de los Molinos, sobre todo para las mujeres con niños, porque -según Frangie- ya es hora de acercarlos al camión y alejarlos de los mototaxis, esos villanos motorizados que representan inseguridad vial.

Y ojo, que habrá segunda temporada donde se necesite el servicio.

El programa es inédito en Jalisco por parte de un municipio, porque alguien tenía que hacer algo ante el desdén de la Secretaría de Transporte.

¿Le entrará otro Ayuntamiento al proyecto?



* * *



La Vía RecreActiva de Guadalajara cumple 21 años y celebrará una edición nocturna. Por eso el Comude invita este sábado, desde las 19:00 horas, a ocupar la avenida Juárez-Vallarta para caminar, trotar, andar en bici o patines… pero los vehículos eléctricos no tienen cabida, ni en esta edición ni en ninguna otra. Eso sí, no olviden los reflejantes y luces.

El evento contará con personal de Seguridad, Protección Civil, Bomberos y hasta paramédicos para cuidar a los valientes que se atrevan a cruzar esa selva urbana.

Nos cuentan que el domingo habrá actividades para todos: desde clases de jumping hasta una función de lucha libre.



* * *



Y siguiendo en temas de movilidad, nos dicen que del 22 al 28 de septiembre se celebrará la Semana de la Movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con la noble misión de “fomentar una movilidad más eficiente, segura y ecológica”.

Durante estos días se atenderán o abordarán “distintos ejes”: reparar semáforos que parecen del siglo pasado, modernizar ciclovías que a veces desaparecen misteriosamente y reforzar MiBici, que promete salvarnos de los autos en cada trayecto corto. También habrá un impulso al transporte multimodal, para que los ciudadanos puedan combinar bici, camión y caminata sin perder la paciencia… ni la vida.

La idea es reducir el uso del automóvil, limpiar un poco la contaminación y enseñar a todos a convivir en las calles… que, irónicamente, hoy parecen estacionamientos gigantes.



* * *



El senador jalisciense Carlos Lomelí ya se puso el uniforme de capitán. Respaldado por el grupo parlamentario de Morena, ayer en el Senado lo designaron presidente de la Comisión de Marina, quitándole el timón al priista “Alito” Moreno.

El espaldarazo no es menor: morenistas nacionales y locales lo aplaudieron por disciplina y constancia. Lomelí, agradecido, prometió navegar con rumbo firme para que marinos, pescadores y comunidades costeras tengan “la justicia social que merecen”. Veremos si la travesía lo convierte en almirante de la 4T.