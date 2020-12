Morena denuncia reparto de cuotas en nombramiento de magistrados

Tras ausentarse de la sesión del Congreso en la que se votó la designación de magistrados, la coordinadora de la fracción de Morena, Érika Pérez García, argumentó que los cinco integrantes de la bancada decidieron no asistir para no participar en el reparto de cuotas en el Poder Judicial y porque no conocieron el dictamen de elegibilidad con tiempo suficiente para revisarlo.

La legisladora morenista rechazó que hayan participado en supuestas mesas de negociación y desconoció que figuras como el abogado Juan Soltero, cabildeara a su nombre con el resto de los partidos.

“Los cinco diputados de Morena decidimos no estar presentes para no avalar esta repartición de magistraturas y del consejero, como ya es habitual con Movimiento Ciudadano y el PAN. No sé quién estuvo en las mesas de negociación, de parte de los diputados ninguno negociamos absolutamente nada. Tenemos que ser congruentes, ni cuotas ni cuates. No vamos a avalar las irregularidades que ha venido haciendo Movimiento Ciudadano junto con sus aliados”, expuso.

Cuestionada sobre los señalamientos de que Morena impulsaba el perfil de la juez, Lorena Irazú Corona Saldívar; la legisladora también lo negó, pero la calificó como un perfil con buen desempeño.

“Nosotros no hemos pactado con absolutamente nadie, no hemos recibido ni mensajes o llamadas para estar o no en la votación. Como grupo parlamentario somos un ente autónomo y hemos tomado siempre así las decisiones, no es porque alguien intervino o nos hayan marcado línea”, concluyó.

