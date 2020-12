Magistrado Talamantes rechaza llegar al Poder Judicial como cuota del gobernador

Luego de rendir protesta como nuevo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Adrián Talamantes Lobato, afirmó que llegó al nombramiento tras cumplir todos los requisitos y con el aval de ser el mejor evaluado en el examen de conocimientos. Rechazó ser cuota del Poder Ejecutivo.

“Yo vengo hacer mi trabajo y dar lo mejor de mí. No veo porque deba mancharme esa relación, desde luego tengo una amistad con el gobernador y lo digo con mucho gusto y mucho orgullo; pero eso no tiene nada que ver con el desempeño de mi nueva responsabilidad. De ninguna manera (fue impuesto por el gobernador), simplemente ahí están los resultados de los exámenes. Yo no lo veo como una cuota, tuve la fortuna de ser el primer lugar en la evaluación”, argumentó.

Talamantes Lobato informó que renunció a la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado este mismo martes, a unas horas de ser nombrado, aunque negó que haya tenido la seguridad de su designación antes de que se votara en el Legislativo.

Añadió que solicitó al Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción (CPS) una corrección en su evaluación que procedió y se corrigió su nota. Aclaró que presentó sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses; además documentó su experiencia en la materia de impartición de justicia que había cuestionado el CPS.

El nuevo juzgador comentó que seguirá con licencia en su función como notario público.

Diputados se “auto felicitan”

Consumados los nombramientos de funcionarios del Poder Judicial, los coordinadores parlamentarios del PRD Enrique Velázquez, Salvador Caro de Movimiento Ciudadano y el panista Gustavo Macías; se felicitaron por el desarrollo del proceso seguido para las designaciones.

Luego de que ya habían tomado protesta a los nuevos magistrados, el pleno del Congreso corrigió la votación en la designación de la magistrada Ana Cristina Espinoza Valadez que tuvo 28 votos a favor, hubo un voto nulo y dos votos por otra aspirante. La aclaración se hizo antes de votar las minutas de decreto.

La sesión se declaró en receso y se retomará el próximo lunes 21 de diciembre para una segunda votación por la magistratura pendiente.

LS