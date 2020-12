Modificarán cuenta pública de Fiestas de Octubre

Diputados de la Comisión de Vigilancia acordaron solicitar regresar a revisión el dictamen de la cuenta pública 2017 del Patronato Fiestas de Octubre, donde se incluyó entre los responsables al fallecido secretario de turismo Enrique Ramos Flores.

La diputada Mirza Flores Gómez, presidenta de la Comisión, informó que recibieron un comunicado de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) que señala que no tenían registrado el deceso del ex funcionario, por lo que lo consideraron entre los responsables de no haber justificado 1.6 millones de pesos (MDP) ejercidos por el organismo.

La legisladora explicó que harán las modificaciones al dictamen final antes de que se vote en el pleno del Poder Legislativo.

"Hacen el hincapié que les llegó la notificación que una de las personas señaladas como responsables falleció el año pasado, entonces la Auditoría corrige a los responsables y nosotros con esa instrucción de la Auditoría regresamos al órgano técnico a su dictaminación para que se modifiquen los responsables y estar en condiciones de pasarlo para su votación al pleno de la Asamblea", explicó.

Organismos como la Cámara de Comercio de Guadalajara defendieron la honorabilidad del ex secretario y pidió hacer las correcciones al informe.

Perfilan nombrar a nueva auditora especial

Fue aprobada en la Comisión de Vigilancia la propuesta de la ASEJ para designar a Esmeralda Larios Fernández como nueva auditora especial. El ente fiscalizador argumentó que buscan fortalecer las revisiones que realiza, desde el enfoque de responsabilidades.

Destacaron que la candidata fue agente del ministerio público, subprocuradora de representación social y con experiencia en materia de responsabilidades administrativas y penales. La diputada Mara Robles Villaseñor, que votó en abstención, pidió corroborar que el perfil propuesto cumple con todos los requisitos.

En otros asuntos los diputados acordaron buscar reunirse con quienes impulsaron la reforma anticorrupción 2.0 para revisar el dictamen antes de presentarlo a discusión.

