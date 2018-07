Miguel Nares salió del Curva directo a votar

Miguel Nares salió de casa emocionado porque vería a algunos amigos con quienes se pondría al día. Se divirtió, cenó, charló, se echó unas copas de vino y abandonó un bar pasadas las 00:30 horas de este domingo.

Decidió irse por avenida Patria, donde estaba el operativo Salvando Vidas, se detuvo sin problema y cuando sopló a la prueba, la bonita noche llena de alegría tomó otro tinte, porque registró 1.43 grados de alcoholemia.

Nares, profesor de artes marciales, aseguró que rápido aceptó su error tras infringir la ley rebasando el nivel mínimo de alcohol permitido para conductores, así que cooperó en todo momento y aprovechó el tiempo para conocer a otras personas con las cuales pudo hablar de política.

"Se prestó un poco, me gusta estar al tanto, leer mucho, me informo y algo se pudo platicar en la fría noche que vivimos, porque el lugar es grande. Eso sí, siempre te tratan con mucha educación, con respeto y eso se aplaude".

Miguel tomó su detención como una experiencia que ahora podrá compartir con sus alumnos, al tiempo que dijo haber aprovechado el tiempo en el CURVA porque pese a que el lugar no se presta mucho por la frustración que traen muchos, logró hacer nuevos amigos.

"Es frío. Es una bodega de cinco por 10. Tiene algunos cuatro metros de alto. Es un vacío con bancas, te dan cobijas, te puedes acostar en ellas o en el suelo porque hay mucho espacio. Te dan el agua que quieras, no es un hotel de cinco estrellas, pero tampoco es grosero el trato, es cordial, me dejaron hacer mi llamada y me preguntó mi familia si me habían golpeado, lo cual negué porque siempre fueron amables".

Tiene petición

Miguel dijo siempre dirigirse con respeto a las personas del operativo y solicitó a las autoridades que entrarán, analicen este tipo de conductas para que les valga por una reducción de horas en el Curva.

Miguel Nares, fue una de las cuatro personas de los 20 detenidos, que salieron a las 13:00 horas de este domingo tras cumplir las 12 horas que les dio un juez calificador. Otros siete se fueron a las cuatro de la tarde y los otros ocho determinaron quedarse a cumplir sus horas, porque pese a que tenían la posibilidad de salir a ejercer su derecho al voto y regresar después a pagar su sanción, la desecharon. Solamente uno aceptó y pagará después.

GC