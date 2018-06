Miguel Castro ofrece más oportunidades a ciudadanos de los Altos Sur

Miguel Castro, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura, acompañó a los aspirantes a diputados federales y locales del Distrito 3 en el cierre de campaña de éstos.

Ante simpatizantes, Castro dijo que su compromiso es brindar “las oportunidades de una vida mejor y mantener a Jalisco como líder a nivel nacional, porque ese es el lugar que le corresponde”.

“No me mueve la ambición, no me mueven los intereses particulares; yo tengo en mi origen la capacidad de escuchar, entender, atender y resolver lo que quiere la gente. No tengo la vanidad ni el capricho del poder por el poder, lo que nos mueve es trabajar, lo que nos mueve es trabajar de la mano de nuestro pueblo”, dijo.

Además ofreció su apoyo a los candidatos a las presidencias municipales de Tepatitlán, Villa Hidalgo, Teocaltiche, Mexticacán, Yahualica, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Valle de Guadalupe, San Miguel El Alto, Arandas, San Ignacio Cerro Gordo y Jesús María. Dijo que apoyará a la Región de los Altos Sur en materias de seguridad, apoyo al campo, educación y salud.

Señaló que en caso de ganar las elecciones incrementará el financiamiento de los programas sociales, del cuidado del medio ambiente y al combate a la corrupción.

El aspirante del PRI pidió unidad el próximo 1 de julio para “poder avanzar hacia el futuro y poder sacar adelante” su candidatura.