David Ramos, que es usuario del programa de MiBici desde hace cuatro años, ha notado que este 2022 hay un deterioro del servicio que se brinda. “Hay una falta de renovación de las bicicletas. Ya hay muchas nuevas, las verdes. Pero las rojas ya están muy viejitas. Y la mayoría de veces o están ponchadas o los cambios de velocidades no funcionan. O está demasiado pesadas al pedalear”.

Además, pide que haya más estaciones a otras áreas de la ciudad.

“El sistema ya está consolidado y muchísima gente lo utiliza y hace recorridos más largos o fuera de las zonas donde hay estaciones. Urge que haya estaciones de conexión a zonas más alejadas a los centros o primeros cuadros del AMG”.

Jazmín Ruvalcaba platica que utiliza el programa desde hace año y medio porque escuchaba muy buenos comentarios. “Como hay bicipuertos por mi casa y mi trabajo pensé que sería muy buena idea. Las ventajas que veo es que la mayoría de las veces hay bicicletas disponibles y al haber ciclopuertos, puedes dejar la tuya sin preocupación de que te vayan a robar la tuya. Ese era el beneficio que le veía: que podía encontrar biciletas en cualquier lugar, además de que con la aplicación puedes ver dónde hay bicicletas”.

Pero afirma que la situación ha cambiado recientemente y el servicio ha estado fallando, por lo que evalúa si el siguiente año renovar su suscripción.

“En las zonas donde me muevo no se están haciendo los balanceos de forma correcta, de hecho pese a quejas en redes sociales desde hace varios meses no se ha podido solucionar el problema”.

Sostiene que ha tenido que pagar Uber porque no encuentra bicipuertos para dejar la bicicleta alrededor de la zona donde vive o por su trabajo.

“Está lleno y no puedo dejar la bici, y me tengo que ir más lejos y pagar un Uber para llegar a mi destino, eso ya no es un beneficio, porque a final de cuentas estoy invirtiendo para llegar a mi destino. Ha habido ocasiones en las cuales me voy más lejos de dónde empecé el viaje o que me he tenido que regresar a dejar la bicicleta. Me quedan seis meses y si la situación no mejora sí voy a cancelar el servicio”.

Recomienda que se contrate a más personal y mejores acciones de balanceo porque los reportes al respecto son cada vez más constantes. “No pueden operar la misma estrategia de cuando comenzaron”.

