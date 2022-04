Mi Vacuna Jalisco: Trabajadores y clientes del Abastos se vacunan contra el COVID

Empleados y empleadas, cargadores, choferes, clientes y propietarios de locales en el Mercado de Abastos aprovecharon el módulo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre la Calle 9 y avenida del Mercado para aplicarse la vacuna contra COVID-19, para algunos era su primera dosis, no habían tenido oportunidad de aplicársela por cuestiones laborales; otros se inocularon el refuerzo del biológico AstraZeneca.

“Aproveché la oferta de que estaban poniendo la vacuna, pues ahí llegamos, es la tercera que me aplico, rápido"

Leonardo Oseguera Acevedo, de 57 años, trabaja en una bodega de granos desde las 6:00 hasta las 16:00 horas diariamente. Aprovechó la hora del desayuno para también aplicarse la tercera dosis.

“Aproveché la oferta de que estaban poniendo la vacuna, pues ahí llegamos, es la tercera que me aplico, rápido. Es una gran oportunidad para uno porque a veces no se tiene el tiempo, los patrones no dejan ir lejos y aquí de volada”, comentó el trabajador.

Para Efraín Ramírez, cargador en el Mercado de Abastos, es la primera dosis que se aplica. No se animaba a inocularse porque tiene diabetes.

“Es la primera, tengo diabetes, tenía temor y ya vi el puesto, dije 'ya de una vez que se haga'. Me siento bien, no me duele nada, hay que seguir trabajando y con la dosis rápido”, señaló.

Nabor, de 74 años, también recibió la primera dosis de la vacuna anticovid. Se mostró satisfecho, ya que no había tenido la oportunidad de inocularse porque tenía que estar al pendiente de su negocio.

"Es bueno que vengan y nos vacunen aquí. A veces por el tiempo era complicado ir a los macromódulos”

“Tengo cuarenta años trabajando aquí, estoy en la Calle 11, tengo un puesto de frutas, coles, lechugas, cebollas, es bueno que vengan y nos vacunen aquí. A veces por el tiempo era complicado ir a los macromódulos”, acotó.

Magdalena Carranza, personal de tiempo determinado en áreas médicas de la Clínica 171 del IMSS de Las Águilas, resaltó la labor de vacunar a los trabajadores que durante toda la pandemia estuvieron al margen y en riesgo, llevando los alimentos a los hogares.

“Venimos de clínica 170 del IMSS a aplicar dosis a quien le haga falta. A partir de las nueve hasta ahora llevamos 50 dosis, la gente nos comenta aquí en el Abastos que estaban rezagados por la logística que había de ir hasta el Auditorio u otras sedes que les quedaban lejos”, dijo.

Reciente el Gobierno de Jalisco detalló que en conjunto la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y SEDENA, aplicaron más de 150 mil vacunas contra el COVID-19 en Semana Santa y Semana de Pascua. A pesar de ser fechas de asueto, los ciudadanos aprovecharon para aplicarse el biológico.

