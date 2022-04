El día de hoy durante la mañana el "Vacuvochito" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicó 70 dosis de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19 para rezagados, segunda dosis, tercera e incluso cuarto refuerzo para adultos mayores en la colonia Jalisco, a un costado del Centro Cultural.

A una mujer de la tercera edad que por recomendaciones médicas no puede asolearse, el equipo del IMSS con el Volkswagen fue a inocularla hasta la puerta de su casa, al parecer su último refuerzo.

María Rosa Santoyo Guerrero, de 74 años, vive en la calle Barra de Navidad, una hija vio el "Vacuvochito" en la plaza de la Jalisco, pidió informes sobre la vacunación y solicitó que apoyaran a vacunar a su madre, que por cuestiones médicas no podía asistir.

"Me siento bien, aún sin síntomas, gracias al IMSS que vino hasta la puerta de mi casa, la verdad que es un gran favor, es un beneficio, por recomendación del doctor no puedo asolearme, me mareó y me siento muy mal. Es la cuarta, se supone que es la última, estoy más protegida con la vacuna y que nos ayuden del Seguro", comentó la beneficiada.

A Santoyo Guerrero, solamente le pidieron su identificación del Instituto Nacional Electoral, y se le entregó el formato de que era su cuarta dosis.

Angélica López Camarena, coordinadora delegacional de enfermería y salud pública del IMSS, señaló que si alguien necesita que le acerquen la vacuna, ellos van para aplicar el biológico.

"Si alguien viene y nos dice tengo a mi mamá postrada en cama y necesito que la vacunen, nosotros podemos ir a vacunarla, esto nos ha pasado en el puesto en el drive thru y les aplicamos en sus casas a quien lo necesite", señaló la trabajadora de la salud.

Recientemente el Secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, dijo que en esfuerzo en conjunto del IMSS, ISSTE y SEDENA en semana santa se vacunaron a casi 60 mil personas.

En todo el país se han aplicado 197 millones 496 mil 797 dosis, para un total de 85 millones 767 mil 339 mexicanos vacunados, siendo el equivalente al 87 por ciento de la población.

