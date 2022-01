Mi Vacuna Jalisco: Error en certificado pone en riesgo “luna de miel”

Debido a la vacuna que recibió y los problemas para corregir su certificado de vacunación, Sandra tiene la incertidumbre de si podrá realizar su viaje de luna de miel. Relató que uno de los inconvenientes es que le aplicaron el biológico de Cansino que en algunos países no es reconocida, por lo que la consideran como no vacunada.

Añadió que recibió dosis de refuerzo de la marca Moderna, pero esa figura no está registrada en su certificado de vacunación COVID.

“No quiero que me desaparezcan la Cansino porque sí me la pusieron, pero las otras dos dosis que me pusieron también con número de folio y cita es lo que no me quieren reflejar. Por ejemplo, para viajar la vacuna de Cansino no tiene reconocimiento en muchos lados y la de Moderna sí tiene más presencia global”, detalló.

Añadió que intentó hacer la corrección vía electrónica pero no tuvo éxito; también acudió directamente a las oficinas federales, donde tampoco pudieron darle solución.

“Recurrí a la oficina de la Secretaría de Bienestar que era la otra alternativa. Entregué todos mis documentos desde octubre y me dieron como respuesta que me puedo poner todas las vacunas, pero sólo aparecerá la Cansino que fue la primera dosis, pero no me dan una razón para que las otras no aparezcan”, concluyó.

La joven busca una solución para tener la certeza de que podrá realizar su viaje de luna de miel, que está planeado para las próximas semanas.

