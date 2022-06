Mi Vacuna Jalisco: Aplauden inicio de vacunación de alumnos de educación básica

Luego de realizar un sondeo a padres de familia de dos escuelas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los entrevistados consideran que es positivo que ya arranque la vacunación contra el nuevo coronavirus en el grupo de niños de cinco a 11 años, ya que eran los más expuestos al virus porque durante dos años nunca fueron inmunizados, además de que recientemente se reintegraron a su ciclo escolar en presencial y la única protección que tenían eran los cubrebocas.

Las escuelas encuestadas fueron la Normal Occidental y la Bambini Montessori, ambas ubicadas en Guadalajara: una por la zona Minerva y otra por la Normal.

Gisela tiene un hijo de ocho años, lo lleva a la Normal Occidental, ella es enfermera y recomienda a padres de familia que confíen en las vacunas, ya que será bueno para la población en general que la mayoría tenga su esquema completo.

“El mío ya está inscrito en espera de la fecha porque confío en las vacunas, soy enfermera, que piensen en la salud de sus hijos y en la de la demás población”, señaló.

Susana estuvo en primera línea en el combate contra el coronavirus, y para ella, cuya hija asiste al colegio Bambini Montessori, es una buena estrategia del Gobierno federal que apenas comenzó.

“Para mí es importante que los vacunes, y más porque estuve como personal de salud de primera línea de batalla, creo que podemos tener casi en su totalidad a la población protegida y es importante que como padres de familia tomemos esta oportunidad para inmunizarlos a ellos”, señaló.

Hay también algunas madres que toman sus precauciones antes de llevar a sus pequeños a vacunar, tal es el caso de Verónica, que tiene a su niño en el Bambini.

“Me parece buena la iniciativa que ya los comiencen a vacunar, igual algunos estamos con ese temor de como puedan reaccionar los pequeños, pero es bueno que tengan ya su esquema, es importante que tengan ya su esquema y también para protegerlos a ellos, más con los niños que tienen alguna enfermedad, por ejemplo tiene un problema pulmonar sí me da pendiente, yo estoy de acuerdo con las vacunas”

Y Leslie, que también tiene a su pequeño de ocho años en la Normal Occidental, aseguró:

“Me parece bien, yo sin embargo no me animo, quisiera ver qué pasa antes de ir con ellos directamente, era tiempo de que comenzaran con ellos, lo que me hace desconfiar es algo que tiene muy poco tiempo y por la edad que ellos tienen, los niños, salieron no tan afectados, ahora es esperar que pasa”, acotó.

Cifras de contagios de COVID en niños y adolescentes en Jalisco

Cifras recientes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del 12 de abril del 2020 al 18 de junio de 2022 indican que en Jalisco se han contagiado dos mil 537 infantes y jóvenes de entre 0 a 17 años de coronavirus, de los cuales han fallecido 36 por haber salido positivos al virus.

De los menores de edad infectados, los datos reflejan, que ha habido 650 niños entre las edades de 0 a cinco años; en el rango de seis a 11, un total de 552 contagiados y de 12 a 17 años, mil 335 que se han enfermado de COVID-19.

Pfizer BioNTech, la vacuna que se utilizará para vacunar a los niños

Según Mayo Clinic de Estados Unidos, uno de los mejores hospitales a nivel internacional dedicado a la práctica clínica, educación e investigación médica, se destaca la amplia efectividad que tiene la vacuna de Pfizer BioNTech para el grupo etario de cinco a 11 años.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de la vacuna anticovid de Pfizer BioNTech para pequeños de entre cinco y 11 años. Esta vacuna requiere dos inyecciones, que deben de administrarse con un intervalo de tres semanas. Contiene una dosis más baja que la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer BioNTech que se usa para mayores de 12 años. Las investigaciones de Mayo Clinic muestran que esta vacuna tiene aproximadamente una eficacia del 91% en la prevención del COVID.

¿Por qué los niños tienen que recibir la vacuna contra el COVID-19?

Una vacuna contra el COVID-19 puede impedir que tu hijo o hija contraiga la enfermedad y la propague en casa y en la escuela.

Si tu vástago se contagia con la COVID-19, la vacuna podría evitar que se enferme gravemente.

Recibir una vacuna también puede ayudar a evitar que tu hijo o hija falte a la escuela, y a que pueda jugar y participar en deportes, así como en otras actividades grupales de forma más segura.

