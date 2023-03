Con la nueva ruta alimentadora de Mi Macro Periférico (Peribús) A10, que conecta la colonia Valle de Los Molinos en Zapopan, ubicada en carretera Colotlán, usuarios encuestados destacan que con este nuevo servicio que la Secretaría de Transporte puso en marcha se ahorran 2.50 pesos por viaje.

En la zona opera la ruta federal “Servicio Exprés” que recientemente incrementó su costo a 12 pesos y que no está regulada por el Gobierno de Jalisco. Sin embargo, el pasaje de la ruta alimentadora A10 tiene un precio de 9.50, como las demás rutas de camiones.

Jorge Ríos, un vecino de la zona, destacó este nuevo servicio y dijo que además es más económico y lo vincula con el Peribús. Resaltó también el ahorro en la conexión a mitad de precio. Dijo que con 14.25 pesos puede llegar hasta Tonalá haciendo un transbordo.

“Yo digo que está bien para que les haga competencia a los del Exprés y ahí ya lo subieron a 12 pesos, este sale en 9.50, está bien que esté la opción. Es bueno que estén pasado cada 10 minutos, más en las mañanas hay mucha aglomeración desde las 5 a 10 de la mañana”, dijo.

Por su parte Octavio Estrada destacó este servicio por su costo-beneficio y además de que son unidades nuevas.

“Está mejor porque con el transporte que teníamos lo subieron a 12 pesos y la economía no está para gastar más, fue lo mejor que pudieron haber hecho. Muy buen recorrido y a buen precio, ya lo he tomado y de muy buena calidad”, acotó.

Valle de los Molinos, en Zapopan. EL INFORMADOR/ ARTURO NAVARRO

A David Cordero le beneficia para ir de su casa al trabajo y regresar, gastando menos. “Está muy bien y más económico, qué bueno que pusieron esta ruta a Valle de Los Molinos, la tomo para ir al trabajo y de regreso”, sentenció.

Luis Mota es un joven trabajador quien detalló que es importante para los jóvenes estudiantes y trabajadores.

“Se escucha mejor y me doy cuenta de que el camión de acá cobra 12 pesos y no me parece, no lo uso el Peribús, ni la Línea 3, todos los camiones que salen de aquí para Periférico y todos la usan, una línea así (A10) para los estudiantes y trabajadores de acá es muy funcional. Yo me trasladó en transporte de personal”, dijo.

La ruta A10

Tiene una frecuencia de 10 a 15 minutos entre unidad y unidad y un recorrido en total es de una hora y 20 minutos, desde Valle de Los Molinos a Periférico y Prolongación Alcalde cerca de la Estación del Peribús del Batán y viceversa.