Mi Macro Periférico: Denuncian que falta información de rutas alimentadoras en Tonalá

Este domingo entra en función el Peribús y para muchos usuarios, más para los que viven en Tonalá, aún es una incógnita cómo llegar a sus hogares, esto ante la ausencia de estaciones en la Cuna Alfarera.

El tres de enero en las redes sociales de la Secretaría de Transporte se anunció que será con la ruta complementaria 01 (C01), con la que se cubrirán los derroteros que llegaban hasta aquel municipio, pero la población considera que aún les falta socializar más.

Este medio de información realizó un sondeo por gran parte de Anillo Periférico, resaltando el desconocimiento de las rutas complementarias y alimentadoras.

“Para mí es una limitante, yo soy de Tonalá, realmente no sabemos cómo van a estar las cosas, aunque ya escuché algunos comentarios que no se va cobrar el trasbordo y que va haber unidades que van a alimentar hasta donde llega la línea. Yo no he escuchado nada en las redes del gobierno de Tonalá, va a ser un caos, por todos los que venimos hasta Perisur, saber cómo llegar hasta acá y adaptarnos”, comentó Diana Córtes, usuaria tonalteca.

Por su parte, Fernando Rubio está optimista de que la complementaria lo lleve a su destino.

“Yo soy de aquel rumbo de Tonalá y ojalá que si sirvan las complementarias, porque allá tardan mucho en pasar. Hace falta más información”.

El pasajero Eduardo Zepeda, que normalmente utiliza la T-19 (antes 380), considera que no está bien planeado el Peribús.

“Hay varias cosas por este proceso de Mi Macro Periférico, sobre todo el desorden que están ocasionando, otras las rutas se necesitan para todo. Acerca de eso de todo el acercamiento con Tonalá no tenemos a conciencia la información que han dado y han dicho del proceso, falta comunicación y tener a la gente informada”, acotó.

JM