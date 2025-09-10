Elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan detuvieron a un sujeto por su presunta participación en el robo de una persona en las calles de la colonia Mirador del Bosque en el municipio.

Los hechos ocurrieron el día de hoy cuanto los oficiales realizaban su recorrido de vigilancia sobre los cruces de la Avenida Misión del Bosque y Carretera a Colotlán. En su camino, fueron alertados de un presunto asalto realizado por un sujeto en contra de una ciudadana. Al parecer le habían robado su celular hace unos momentos.

Ante ello, los uniformados le marcaron el alto a un hombre de 26 años de edad. Tras la revisión conforme a protocolo se le aseguraron dos envoltorios con una sustancia granulada que tenía las características de la droga conocida como cristal, así como el celular de la víctima.

El hombre fue aprehendido y remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal luego de los hechos decididos..

OB