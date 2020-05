Medio caballito de alcohol metílico es una dosis letal

Bastan 10 mililitros de alcohol metílico, el equivalente a medio caballito, para que una persona muera si lo ingiere. Y si corre con “suerte”, la secuela menos grave es la ceguera, detalló el coordinador del Doctorado en Farmacología de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Miguel Macías.

Indicó que al ser un producto de elaboración artesanal, no está registrado ante la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), por lo que el consumidor no sabe qué lo compone.

Unas 40 personas han fallecido en la Entidad por beber alcohol metílico, sustancia de uso industrial que está presente en productos de limpieza, anticongelantes, pinturas y barnices.

También se han documentado decesos en Puebla, Morelos, Hidalgo, Yucatán y República Dominicana. Hay al menos 110 muertes en el país por esta causa.

Gabriel Real, profesor del Diplomado en Toxicología de la UdeG, añadió que “el problema es que son mezclas de este alcohol (metílico) con otro tipo de alcoholes”. Y lo peor: carece de protocolos sanitarios y rigor.

La titular de la Coprisjal, Denis Santiago Hernández, afirmó que la venta de alcohol adulterado y mezclado con metanol se produjo ante la escasez de alcohol etílico, mismo que comenzó a ser altamente demandado debido a la pandemia de COVID-19.

Tras los aseguramientos de alcohol artesanal y la alerta sanitaria, los establecimientos de venta de pajaretes se han visto obligados a cerrar. EL INFORMADOR/G. Gallo

El metanol impacta en el “escuadrón de la muerte”

“El Chupes”, “El Rigo” y “El Bimbo” ya no están. Ellos tres, quienes vivían en el poblado de Ajijic, en el municipio de Chapala, padecían alcoholismo. De hecho, formaban parte de un particular grupo autodenominado el “escuadrón de la muerte”, que comparte su afición por la bebida y que, por lo mismo, poco a poco se ha reducido.

Los tres murieron el domingo. Ingirieron alcohol metílico y forman parte de la estadística oficial de nueve fallecidos por esa causa en la localidad. Ese día, Rodrigo Alejandro Covarrubias y José Guadalupe López alzaron la copa con ellos, pero sobrevivieron.

El primero recuerda que dio un trago a su bebida y comenzó a perder la vista. “Me enfermé. Ingerí alcohol el domingo y tenía un fuerte dolor de cabeza y de hígado. Me llevaron de urgencia a la Cruz Roja y luego al hospital de Jocotepec”.

Dice que se encuentra un poco mejor, pero todavía ve un poco “borroso” y le duele el cuerpo.

José corrió con la misma suerte, pues el mismo día fue dado de alta. “Yo no tomé mucho, pero sí me hizo daño. Tengo que ir a que me chequen”.

En el hospital les dieron medicamentos y les recomendaron una alimentación saludable, vitaminas y suero. “Nos estarán viendo para ver cómo vamos y luego nos van a dar de alta”, precisa Rodrigo.

Se “evapora” el alcohol artesanal en Chapala

Luego de la alerta sanitaria por el consumo de alcohol metílico en la ribera de Chapala, el líquido a granel que se comercializaba en algunos municipios de esa región escasea.

En vinaterías y puestos donde se venden los tradicionales pajaretes se informa que ya no hay alcohol. Comerciantes y personal del Ayuntamiento detallaron que se realizaron decomisos en los principales puntos de venta de la región.

“Aquí han venido dos veces a revisar”, compartió un comerciante del Centro de del municipio.

El Gobierno de Chapala informó que ha decomisado 85 litros de alcohol adulterado en establecimientos del primer cuadro y de Ajijic. “La mercancía ya fue puesta a disposición de la Fiscalía de Estado, quien se hará cargo de las investigaciones”, precisó.

BEBIDAS CLÁSICAS

Pajaretes y chirispeta, tradición en la ribera

En la ribera de Chapala, el consumo de alcohol a granel en diferentes bebidas es una tradición. Los habitantes de la región detallaron que los pajaretes que se hacen con leche bronca (recién ordeñada) y un chorro de alcohol son muy comunes y asediados. Éstos se venden al pie de la carretera, principalmente en donde hay establos, aunque también es muy popular la famosa chirispeta, una bebida que se hace con alcohol de 96 grados o destilado de caña y se revuelve con refresco de cola.