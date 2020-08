Más familias buscan acoger a niños de albergues

Jazmín es una de las pequeñas que viven en el albergue Florecitas del Carmen, en Zapotlanejo. Ella fue asegurada a los nueve años por el DIF Jalisco, tras vivir episodios de violencia que la dejaron muy lastimada. Hoy tiene 11.

Como ella, mil 386 menores de edad en Jalisco están en posibilidades de salir de un albergue para vivir en una familia de acogida: un esquema sin fines de adopción que busca que los niños y niñas se desarrollen en un entorno más afectivo con personas voluntarias.

En 2019, el DIF recibió 12 solicitudes de parejas para certificarse como familias de acogida; seis de ellas obtuvieron su certificado. En lo que va de este año ya se inscribieron 32 y cinco tienen ya su certificación. Muchas siguen en proceso.

María de Lourdes Sepúlveda, directora de Tutela de Derechos de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, informó que este aumento se dio pese a que la contingencia frenó un poco los trámites, pues iniciaba con una charla presencial.

“También se ha dado mucha información vía telefónica. Cambió la modalidad, y cuando ellos deciden iniciar el protocolo acuden a Ciudad Niñez para entregar sus requisitos e iniciar con el proceso”.

Una familia de acogida permite a los menores vivir en un hogar temporalmente, en tanto concluye el proceso legal en el que se busca liberarlos para su adopción.

El titular de la Procuraduría, Luis Antonio Gómez, explicó que quienes deseen darle un hogar temporal a los menores deben reunir ciertos requisitos para garantizar que son viables para cuidarlos. “El que tengan a nuestros niños en calidad de familia de acogida va a implicar que desarrollen la aceptación de esas emociones que ellos tienen”.

En el albergue Florecitas del Carmen, en Zapotlanejo, viven 20 niñas. Algunas esperan la oportunidad de integrarse a una familia. EL INFORMADOR/G. Gallo

Albergue Florecitas del Carmen, más de 10 años de cuidar a los menores maltratados

Adriana Ortega tiene más de 10 años de ofrecer cuidados a las niñas que llegan al albergue Florecitas del Carmen, ubicado en Zapotlanejo. Y durante ese tiempo, afirmó, se ha logrado mejorar la calidad de la atención que reciben.

“Antes había menos niñas. Cuando llegamos cambió completamente la administración y cambiaron los hábitos porque les tenían todo cerrado; no las dejaban salir. Ahorita ya hay más niñas porque separamos a las pequeñas, que están aquí, y a las de secundaria y prepa, que están en Zapopan”.

La pandemia de COVID-19, dijo, les ha afectado debido a los apoyos que reciben de donadores particulares, pues ellos no obtienen recursos públicos. “Ha bajado, pero hay personas que no nos han abandonado. Lo poquito que sea, vienen y algo les traen, aunque sea una comida a la semana”.

Actualmente atienden a 20 niñas en Zapotlanejo, principalmente de Tlajomulco, Ixtlahuacán y Zapopan. “Nos dejaron a una niña de Ciudad Niñez. Nomás la dejaron aquí y jamás han venido a procurarla. Hay otra de Chapala que, igual, ya no han venido (a verla). Las de Tlajomulco sí, porque les traen medicamento y están al pendiente de ellas”.

Las menores permanecen en el albergue hasta que cumplen los 18 años, pues las apoyan hasta concluir la preparatoria. Aunque si hay quien quiere continuar, se le permite trabajar de apoyo con un sueldo. Una de ellas decidió hacerlo y actualmente prepara alimentos.

La mayoría de quienes pasan por ese albergue cumple la mayoría de edad allí. Algunas son entregadas a sus familias; muy pocas son adoptadas, compartió Adriana.

“Tengo mucho tiempo que no he visto que den en adopción. Cuando entré me tocó ver a dos hermanitas, pero solamente las reintegran con algún familiar”.

Sólo 88, en condiciones de adopción

De los mil 386 menores de edad que hay actualmente en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco, y en sus delegaciones institucionales, sólo 88 están en condiciones de adopción porque, mediante juicio, la dependencia estatal logró que sus padres o tutores perdieran la patria potestad. La mayoría de ellos tiene entre 6 y 18 años.

El pasado 5 de julio, este medio publicó que si bien el Estado se encarga de cuidarlos, la autoridad legal sobre ellos es de sus padres (de quienes fueron separados o quienes los abandonaron), por lo que no pueden ser adoptados, aunque está la alternativa para salir del albergue: familia de acogida.

Ese esquema consiste en poner bajo resguardo a niños y adolescentes en casas de familias donde se les dé albergue, y a diferencia de la adopción, la responsabilidad legal de los menores no se entrega a esa familia. Ellos son acogidos mientras se les libera de la anterior patria potestad, un proceso que puede durar años.

REQUISITOS

¿Quién puede acoger a un menor sin hogar?

Parejas solteras, casadas o en concubinato.

Con salud física y psicológica.

Sin antecedentes penales.

Que tengan disposición material y afectiva.

OPCIONES

“Un proceso de empatía”

María de Lourdes Sepúlveda, directora de Tutela de Derechos de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, explicó que cuando hacen la solicitud, las familias indican las particularidades del niño que quieren cuidar. Por ejemplo, algunas tienen hijos y pueden recibir a uno o dos. También hay familias que no tienen hijos dispuestas a recibir a un grupo de hermanos. Al revisar las solicitudes, ellos identifican a los perfiles más adecuados y se inicia un proceso de empatía. “A los usuarios que llegan les queda claro que cuando se certifican como familia de acogida es sin fines de adopción, únicamente para brindarle un hogar al niño de manera temporal”.